https://ria.ru/20220708/kino-1800190608.html

Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской"

Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской" - РИА Новости, 08.07.2022

Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской"

Санкции могут послужить стимулом для развития отечественного кино, ведь раньше рынок был захвачен голливудскими мейджорами, считает режиссер, гендиректор... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:06

владимир гиляровский

артур конан дойл

константин станиславский

россия

ссср

сша

мосфильм

карен шахназаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800159890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0246ab77be5ef83ebee4f0bf4e79cd92.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Санкции могут послужить стимулом для развития отечественного кино, ведь раньше рынок был захвачен голливудскими мейджорами, считает режиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Накануне дня рождения он дал интервью РИА Новости и рассказал, как быть с "отменой" российских артистов за рубежом, где искать новых кинопартнеров и что делать, чтобы возродить детский кинематограф.— В последнее время много говорят об "отмене" российских артистов за границей. Как вы к этому относитесь?— Плохо отношусь. Но я на это просто не обращаю внимания, не переживаю. Мой совет — не думать об этом. В нынешней ситуации по-другому быть не может. Все понятно, страсти накаляются, ясно, что так будет и дальше. Зачем по этому поводу возмущаться? Снявши голову, по волосам не плачут, как говорит пословица.Когда пройдет какое-то время, хочешь не хочешь, культурные связи начнут восстанавливаться. Когда и в какой форме — другой вопрос. Ничего вечного под этой луной не бывает.— Куда двигаться отечественному киноискусству в нынешней ситуации?— Это большой шанс для российского кинематографа. Я всегда был сторонником существенного сокращения иностранного присутствия на нашем рынке. Я считал, что для России лучше всего китайский или индийский путь, где кинематограф рыночный, государство не финансирует его, но при этом очень ограничен прокат зарубежного кино — там выходит порядка 20-25 импортных картин. Но сегодня это величайшие кинематографии мира. А китайский кинорынок стал первым, обойдя американский.— Вы считаете, что ограничение Голливуда в прокате пойдет нам на пользу?— Я считал, что нам подобное следовало сделать раньше, но это было невозможно — у нас всякие лобби, прокатчики. Когда этот вопрос поднимался, возникали группы влияния, которые говорили, что мы не должны лишать отечественного зрителя иностранной продукции. Но теперь голливудские студии сами это сделали.Этим надо воспользоваться, резко нарастить собственное кинопроизводство. Мы должны выпускать минимум 250-300 картин в год. Это возможно, но нужны правильные решения. Надо менять организацию кино.Кстати, в 1950-е в СССР было "малокартинье", делали десять-15 фильмов в год. Тогда решили нарастить производство, и стало выходить до 250. Сумели же.— На "Мосфильме" как-то отразились санкции? Будет ли трансформироваться работа?— В советское время государство выступало продюсером, средства передавали студиям. В наше время наоборот: деньги — у продюсеров. "Мосфильм" в нынешней структуре становится производственно-техническим предприятием, обеспечивающим технологическое производство картин."Мосфильм" создал базу, которая позволяет увеличить производство. Но сами мы не можем этого сделать — надо менять всю систему или вернуться к советской.Мы же рыночное предприятие, ничего не получаем от государства.Пока у нас все нормально. Есть мощности, запустились новые павильоны. Но не мы определяем общую политику.— Сейчас также говорят о кризисе идей в кино. С чем это связано?— Фильмы не могут существовать отдельно, это часть социума. Да, кризис действительно есть.Надеяться, что кино выдвинет идеи, за которыми пойдет общество, довольно наивно. Мне кажется, здесь надо говорить о кризисе идей в обществе, а это более серьезная тема.— Насколько оправдана ориентация на азиатский, африканский, латиноамериканский кинорынки? Доля картин этих стран была у нас небольшой, за некоторым исключением.— Если у вас нет ничего другого, все закрыли, если вам нечего показывать в кинотеатрах и своего вы не делаете, значит, надо искать другие рынки, новые пути.Моя позиция — лучше делать свое. Но в любом случае фильмы нужно искать там, где вы можете их получить.У нас не было азиатского "присутствия", потому что кинопрокат был схвачен американцами, принадлежал им. Они никого сюда не пускали. В этом смысле мы были самой натуральной колонией. Ушли с рынка наши "владельцы", хозяева, а ямщики остались без лошадей. Что делать? Надо других лошадей искать.У нас был не рынок, а псевдорынок, многие люди, которые на нем работали, не представляют, как это делать по-другому. Они привыкли, что американцы делали все: привозили, дублировали, платили за рекламу. Они руководили, а наши прокатчики получали 15-20 процентов за то, что обслуживали в кинотеатрах этот продукт.— Считается, что последние годы в России "потеряли феномен детского кино". Что нужно для возрождения этого направления?— Все дело в организации, никакими деньгами проблемы не зальешь. Я сторонник того, чтобы у нас было больше рыночных проектов. Но для развития детского кино советская система — это то, что нужно. Именно к ней нужно возвращаться в этом сегменте. Именно она создала в мире этот феномен детского кино — нигде, в том числе в США, не было таких фильмов, как у нас, в СССР. Общий настрой у нас в стране: "все советское — это что-то устаревшее и ненужное". Вот и имеем, что имеем.Помимо денег надо все организовать: нужен генеральный продюсер, руководитель, с которого можно спросить. Нужны редакторские группы, разработка сценариев. У нас и кадров толком нет, их необходимо воспитывать.— Если вернуться к теме "недетского" кино. Я знаю, что вы скоро приступаете к съемкам проекта "Хитровка". Это так?— Да, но подробно не могу пока рассказать. Сценарий — по мотивам произведений знаменитого русского журналиста и писателя Владимира Гиляровского, который описывал жизнь московских трущоб, и Артура Конан Дойла. Мы смешали двух выдающихся авторов.Главные герои — сам Гиляровский и Константин Станиславский, наш великий режиссер и актер. Время действия — начало XX века. Из этого можно делать свои умозаключения.

https://ria.ru/20220623/kino-1797365719.html

россия

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

владимир гиляровский, артур конан дойл, константин станиславский, россия, ссср, сша, мосфильм, карен шахназаров, кино и сериалы, интервью - культура, культура, что посмотреть