Рейтинг@Mail.ru
Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской" - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220708/kino-1800190608.html
Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской"
Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской" - РИА Новости, 08.07.2022
Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской"
Санкции могут послужить стимулом для развития отечественного кино, ведь раньше рынок был захвачен голливудскими мейджорами, считает режиссер, гендиректор... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:00
2022-07-08T08:06
владимир гиляровский
артур конан дойл
константин станиславский
россия
ссср
сша
мосфильм
карен шахназаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800159890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0246ab77be5ef83ebee4f0bf4e79cd92.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Санкции могут послужить стимулом для развития отечественного кино, ведь раньше рынок был захвачен голливудскими мейджорами, считает режиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Накануне дня рождения он дал интервью РИА Новости и рассказал, как быть с "отменой" российских артистов за рубежом, где искать новых кинопартнеров и что делать, чтобы возродить детский кинематограф.— В последнее время много говорят об "отмене" российских артистов за границей. Как вы к этому относитесь?— Плохо отношусь. Но я на это просто не обращаю внимания, не переживаю. Мой совет — не думать об этом. В нынешней ситуации по-другому быть не может. Все понятно, страсти накаляются, ясно, что так будет и дальше. Зачем по этому поводу возмущаться? Снявши голову, по волосам не плачут, как говорит пословица.Когда пройдет какое-то время, хочешь не хочешь, культурные связи начнут восстанавливаться. Когда и в какой форме — другой вопрос. Ничего вечного под этой луной не бывает.— Куда двигаться отечественному киноискусству в нынешней ситуации?— Это большой шанс для российского кинематографа. Я всегда был сторонником существенного сокращения иностранного присутствия на нашем рынке. Я считал, что для России лучше всего китайский или индийский путь, где кинематограф рыночный, государство не финансирует его, но при этом очень ограничен прокат зарубежного кино — там выходит порядка 20-25 импортных картин. Но сегодня это величайшие кинематографии мира. А китайский кинорынок стал первым, обойдя американский.— Вы считаете, что ограничение Голливуда в прокате пойдет нам на пользу?— Я считал, что нам подобное следовало сделать раньше, но это было невозможно — у нас всякие лобби, прокатчики. Когда этот вопрос поднимался, возникали группы влияния, которые говорили, что мы не должны лишать отечественного зрителя иностранной продукции. Но теперь голливудские студии сами это сделали.Этим надо воспользоваться, резко нарастить собственное кинопроизводство. Мы должны выпускать минимум 250-300 картин в год. Это возможно, но нужны правильные решения. Надо менять организацию кино.Кстати, в 1950-е в СССР было "малокартинье", делали десять-15 фильмов в год. Тогда решили нарастить производство, и стало выходить до 250. Сумели же.— На "Мосфильме" как-то отразились санкции? Будет ли трансформироваться работа?— В советское время государство выступало продюсером, средства передавали студиям. В наше время наоборот: деньги — у продюсеров. "Мосфильм" в нынешней структуре становится производственно-техническим предприятием, обеспечивающим технологическое производство картин."Мосфильм" создал базу, которая позволяет увеличить производство. Но сами мы не можем этого сделать — надо менять всю систему или вернуться к советской.Мы же рыночное предприятие, ничего не получаем от государства.Пока у нас все нормально. Есть мощности, запустились новые павильоны. Но не мы определяем общую политику.— Сейчас также говорят о кризисе идей в кино. С чем это связано?— Фильмы не могут существовать отдельно, это часть социума. Да, кризис действительно есть.Надеяться, что кино выдвинет идеи, за которыми пойдет общество, довольно наивно. Мне кажется, здесь надо говорить о кризисе идей в обществе, а это более серьезная тема.— Насколько оправдана ориентация на азиатский, африканский, латиноамериканский кинорынки? Доля картин этих стран была у нас небольшой, за некоторым исключением.— Если у вас нет ничего другого, все закрыли, если вам нечего показывать в кинотеатрах и своего вы не делаете, значит, надо искать другие рынки, новые пути.Моя позиция — лучше делать свое. Но в любом случае фильмы нужно искать там, где вы можете их получить.У нас не было азиатского "присутствия", потому что кинопрокат был схвачен американцами, принадлежал им. Они никого сюда не пускали. В этом смысле мы были самой натуральной колонией. Ушли с рынка наши "владельцы", хозяева, а ямщики остались без лошадей. Что делать? Надо других лошадей искать.У нас был не рынок, а псевдорынок, многие люди, которые на нем работали, не представляют, как это делать по-другому. Они привыкли, что американцы делали все: привозили, дублировали, платили за рекламу. Они руководили, а наши прокатчики получали 15-20 процентов за то, что обслуживали в кинотеатрах этот продукт.— Считается, что последние годы в России "потеряли феномен детского кино". Что нужно для возрождения этого направления?— Все дело в организации, никакими деньгами проблемы не зальешь. Я сторонник того, чтобы у нас было больше рыночных проектов. Но для развития детского кино советская система — это то, что нужно. Именно к ней нужно возвращаться в этом сегменте. Именно она создала в мире этот феномен детского кино — нигде, в том числе в США, не было таких фильмов, как у нас, в СССР. Общий настрой у нас в стране: "все советское — это что-то устаревшее и ненужное". Вот и имеем, что имеем.Помимо денег надо все организовать: нужен генеральный продюсер, руководитель, с которого можно спросить. Нужны редакторские группы, разработка сценариев. У нас и кадров толком нет, их необходимо воспитывать.— Если вернуться к теме "недетского" кино. Я знаю, что вы скоро приступаете к съемкам проекта "Хитровка". Это так?— Да, но подробно не могу пока рассказать. Сценарий — по мотивам произведений знаменитого русского журналиста и писателя Владимира Гиляровского, который описывал жизнь московских трущоб, и Артура Конан Дойла. Мы смешали двух выдающихся авторов.Главные герои — сам Гиляровский и Константин Станиславский, наш великий режиссер и актер. Время действия — начало XX века. Из этого можно делать свои умозаключения.
https://ria.ru/20220623/kino-1797365719.html
россия
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800159890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24a82f6812bfd472ab8d2dab9cdf66a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир гиляровский, артур конан дойл, константин станиславский, россия, ссср, сша, мосфильм, карен шахназаров, кино и сериалы, интервью - культура, культура, что посмотреть
08:00 08.07.2022 (обновлено: 08:06 08.07.2022)
 

Карен Шахназаров: "Надо менять систему кино или вернуться к советской"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Карен Шахназаров на открытии 13-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Кинорежиссер Карен Шахназаров на открытии 13-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Санкции могут послужить стимулом для развития отечественного кино, ведь раньше рынок был захвачен голливудскими мейджорами, считает режиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Накануне дня рождения он дал интервью РИА Новости и рассказал, как быть с "отменой" российских артистов за рубежом, где искать новых кинопартнеров и что делать, чтобы возродить детский кинематограф.
— В последнее время много говорят об "отмене" российских артистов за границей. Как вы к этому относитесь?
— Плохо отношусь. Но я на это просто не обращаю внимания, не переживаю. Мой совет — не думать об этом. В нынешней ситуации по-другому быть не может. Все понятно, страсти накаляются, ясно, что так будет и дальше. Зачем по этому поводу возмущаться? Снявши голову, по волосам не плачут, как говорит пословица.
Когда пройдет какое-то время, хочешь не хочешь, культурные связи начнут восстанавливаться. Когда и в какой форме — другой вопрос. Ничего вечного под этой луной не бывает.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Карен Шахназаров на торжественной церемонии открытия 28-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Режиссёр Карен Шахназаров на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Карен Шахназаров на торжественной церемонии открытия 28-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
— Куда двигаться отечественному киноискусству в нынешней ситуации?
— Это большой шанс для российского кинематографа. Я всегда был сторонником существенного сокращения иностранного присутствия на нашем рынке. Я считал, что для России лучше всего китайский или индийский путь, где кинематограф рыночный, государство не финансирует его, но при этом очень ограничен прокат зарубежного кино — там выходит порядка 20-25 импортных картин. Но сегодня это величайшие кинематографии мира. А китайский кинорынок стал первым, обойдя американский.
© AFP 2022 / Indranil MukherjeeАфиши индийского фильма "83" в Мумбаи
Афиши индийского фильма 83 в Мумбаи
1 из 2
Афиши индийского фильма "83" в Мумбаи
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee
© AFP 2022 / Wang ZhaoЛюди проходят мимо афиши китайского фильма "1921" в кинотеатре Пекина
Люди проходят мимо афиши китайского фильма 1921 в кинотеатре Пекина
2 из 2
Люди проходят мимо афиши китайского фильма "1921" в кинотеатре Пекина
© AFP 2022 / Wang Zhao
1 из 2
Афиши индийского фильма "83" в Мумбаи
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee
2 из 2
Люди проходят мимо афиши китайского фильма "1921" в кинотеатре Пекина
© AFP 2022 / Wang Zhao
— Вы считаете, что ограничение Голливуда в прокате пойдет нам на пользу?
— Я считал, что нам подобное следовало сделать раньше, но это было невозможно — у нас всякие лобби, прокатчики. Когда этот вопрос поднимался, возникали группы влияния, которые говорили, что мы не должны лишать отечественного зрителя иностранной продукции. Но теперь голливудские студии сами это сделали.
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСъемочный павильон № 16 на территории киностудии "Мосфильм"
Съемочный павильон №16 на территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Съемочный павильон № 16 на территории киностудии "Мосфильм"
Этим надо воспользоваться, резко нарастить собственное кинопроизводство. Мы должны выпускать минимум 250-300 картин в год. Это возможно, но нужны правильные решения. Надо менять организацию кино.
Кстати, в 1950-е в СССР было "малокартинье", делали десять-15 фильмов в год. Тогда решили нарастить производство, и стало выходить до 250. Сумели же.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина фотографируется в главном павильоне "Мосфильма"
Мужчина фотографируется в главном павильоне Мосфильма - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина фотографируется в главном павильоне "Мосфильма"
— На "Мосфильме" как-то отразились санкции? Будет ли трансформироваться работа?
— В советское время государство выступало продюсером, средства передавали студиям. В наше время наоборот: деньги — у продюсеров. "Мосфильм" в нынешней структуре становится производственно-техническим предприятием, обеспечивающим технологическое производство картин.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой
Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой
1 из 3
Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Летят журавли" (1957 г). Режиссер Михаил Калатозов. Актриса Татьяна Самойлова — Вероника, артист Алексей Баталов — Борис

Кадр из фильма Летят журавли (1957 г)
2 из 3

Кадр из фильма "Летят журавли" (1957 г). Режиссер Михаил Калатозов. Актриса Татьяна Самойлова — Вероника, артист Алексей Баталов — Борис

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма Карнавальная ночь
3 из 3
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
1 из 3
Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3

Кадр из фильма "Летят журавли" (1957 г). Режиссер Михаил Калатозов. Актриса Татьяна Самойлова — Вероника, артист Алексей Баталов — Борис

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
"Мосфильм" создал базу, которая позволяет увеличить производство. Но сами мы не можем этого сделать — надо менять всю систему или вернуться к советской.
Мы же рыночное предприятие, ничего не получаем от государства.
Пока у нас все нормально. Есть мощности, запустились новые павильоны. Но не мы определяем общую политику.
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Новые павильоны на территории киностудии "Мосфильм"

Новые павильоны на территории киностудии Мосфильм
1 из 4

Новые павильоны на территории киностудии "Мосфильм"

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Дом костюма и реквизита на территории киностудии

Дом костюма и реквизита на территории киностудии Мосфильм
2 из 4

Дом костюма и реквизита на территории киностудии

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© Фото : предоставлено телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция"Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
3 из 4
Карен Шахназаров
© Фото : предоставлено телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция"
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Дом костюма и реквизита на "Мосфильме"

Дом костюма и реквизита на территории киностудии Мосфильм
4 из 4

Дом костюма и реквизита на "Мосфильме"

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
1 из 4

Новые павильоны на территории киностудии "Мосфильм"

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
2 из 4

Дом костюма и реквизита на территории киностудии

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
3 из 4
Карен Шахназаров
© Фото : предоставлено телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция"
4 из 4

Дом костюма и реквизита на "Мосфильме"

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
— Сейчас также говорят о кризисе идей в кино. С чем это связано?
— Фильмы не могут существовать отдельно, это часть социума. Да, кризис действительно есть.
Надеяться, что кино выдвинет идеи, за которыми пойдет общество, довольно наивно. Мне кажется, здесь надо говорить о кризисе идей в обществе, а это более серьезная тема.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКинозал на киностудии "Мосфильм" в Москве
Кинозал на киностудии Мосфильм в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Кинозал на киностудии "Мосфильм" в Москве
— Насколько оправдана ориентация на азиатский, африканский, латиноамериканский кинорынки? Доля картин этих стран была у нас небольшой, за некоторым исключением.
— Если у вас нет ничего другого, все закрыли, если вам нечего показывать в кинотеатрах и своего вы не делаете, значит, надо искать другие рынки, новые пути.
Моя позиция — лучше делать свое. Но в любом случае фильмы нужно искать там, где вы можете их получить.
© РИА Новости / Пашвыкин / Перейти в фотобанк

Съемки художественного фильма "Цареубийца" режиссера Карена Шахназарова

Режиссер Карен Шахназаров на съемках художественного фильма Цареубийца
1 из 3

Съемки художественного фильма "Цареубийца" режиссера Карена Шахназарова

© РИА Новости / Пашвыкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров перед церемонией премии "Золотой орел"

Режиссер Карен Шахназаров в павильоне киноконцерна Мосфильм
2 из 3

Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров перед церемонией премии "Золотой орел"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Съемочный павильон № 16 на территории киностудии "Мосфильм"

Съемочный павильон № 16 на территории киностудии Мосфильм
3 из 3

Съемочный павильон № 16 на территории киностудии "Мосфильм"

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
1 из 3

Съемки художественного фильма "Цареубийца" режиссера Карена Шахназарова

© РИА Новости / Пашвыкин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров перед церемонией премии "Золотой орел"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Съемочный павильон № 16 на территории киностудии "Мосфильм"

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
У нас не было азиатского "присутствия", потому что кинопрокат был схвачен американцами, принадлежал им. Они никого сюда не пускали. В этом смысле мы были самой натуральной колонией. Ушли с рынка наши "владельцы", хозяева, а ямщики остались без лошадей. Что делать? Надо других лошадей искать.
У нас был не рынок, а псевдорынок, многие люди, которые на нем работали, не представляют, как это делать по-другому. Они привыкли, что американцы делали все: привозили, дублировали, платили за рекламу. Они руководили, а наши прокатчики получали 15-20 процентов за то, что обслуживали в кинотеатрах этот продукт.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБлогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро
Считается, что последние годы в России "потеряли феномен детского кино". Что нужно для возрождения этого направления?
— Все дело в организации, никакими деньгами проблемы не зальешь. Я сторонник того, чтобы у нас было больше рыночных проектов. Но для развития детского кино советская система — это то, что нужно. Именно к ней нужно возвращаться в этом сегменте. Именно она создала в мире этот феномен детского кино — нигде, в том числе в США, не было таких фильмов, как у нас, в СССР. Общий настрой у нас в стране: "все советское — это что-то устаревшее и ненужное". Вот и имеем, что имеем.
© РИА Новости / А. Турков / Перейти в фотобанк

Отар Коберидзе в роли султана и Додо Чоговадзе в роли царевны Будур в кадре из художественного фильма "Волшебная лампа Аладдина", снятого режиссером Борисом Рыцаревым на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького в 1966 году

Отар Коберидзе и Додо Чоговадзе в фильме Волшебная лампа Аладдина
1 из 3

Отар Коберидзе в роли султана и Додо Чоговадзе в роли царевны Будур в кадре из художественного фильма "Волшебная лампа Аладдина", снятого режиссером Борисом Рыцаревым на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького в 1966 году

© РИА Новости / А. Турков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Арина Алейникова (слева) в роли пионервожатой Вали и Евгений Евстигнеев (справа) в роли Дынина в кинофильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Арина Алейникова и Евгений Евстигнеев в фильме Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
2 из 3

Арина Алейникова (слева) в роли пионервожатой Вали и Евгений Евстигнеев (справа) в роли Дынина в кинофильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Рина Зеленая (вторая слева) и Людмила Шагалова в художественном фильме "Сказка о потерянном времени"

Рина Зеленая и Людмила Шагалова в фильме Сказка о потерянном времени
3 из 3

Рина Зеленая (вторая слева) и Людмила Шагалова в художественном фильме "Сказка о потерянном времени"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 3

Отар Коберидзе в роли султана и Додо Чоговадзе в роли царевны Будур в кадре из художественного фильма "Волшебная лампа Аладдина", снятого режиссером Борисом Рыцаревым на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького в 1966 году

© РИА Новости / А. Турков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Арина Алейникова (слева) в роли пионервожатой Вали и Евгений Евстигнеев (справа) в роли Дынина в кинофильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3

Рина Зеленая (вторая слева) и Людмила Шагалова в художественном фильме "Сказка о потерянном времени"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Помимо денег надо все организовать: нужен генеральный продюсер, руководитель, с которого можно спросить. Нужны редакторские группы, разработка сценариев. У нас и кадров толком нет, их необходимо воспитывать.
Если вернуться к теме "недетского" кино. Я знаю, что вы скоро приступаете к съемкам проекта "Хитровка". Это так?
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХитровская площадь в Москве
Хитровская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Хитровская площадь в Москве
— Да, но подробно не могу пока рассказать. Сценарий — по мотивам произведений знаменитого русского журналиста и писателя Владимира Гиляровского, который описывал жизнь московских трущоб, и Артура Конан Дойла. Мы смешали двух выдающихся авторов.
Главные герои — сам Гиляровский и Константин Станиславский, наш великий режиссер и актер. Время действия — начало XX века. Из этого можно делать свои умозаключения.
Кадр из фильма Москва слезам не верит
23 июня, 08:00Культура
Альфа-самцы: как представляют в фильмах токсичных мужчин
 
КультураВладимир ГиляровскийАртур Конан ДойлКонстантин СтаниславскийРоссияСССРСШАМосфильмКарен ШахназаровКино и сериалыИнтервью - КультураКультурачто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала