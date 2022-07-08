Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил о риске для Германии остаться без газа - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/frg-1801309581.html
Эксперт заявил о риске для Германии остаться без газа
Эксперт заявил о риске для Германии остаться без газа - РИА Новости, 08.07.2022
Эксперт заявил о риске для Германии остаться без газа
Германия рискует остаться без газа, если не начнет переговоры с другими странами Евросоюза и не получит их разрешение на возврат в Россию газовой турбины для... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:23
2022-07-08T18:48
экономика
германия
россия
канада
газпром
евросоюз
siemens
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:546:2668:2047_1920x0_80_0_0_5f4e24b61a1e9edec4f5bac45af280e1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Германия рискует остаться без газа, если не начнет переговоры с другими странами Евросоюза и не получит их разрешение на возврат в Россию газовой турбины для трубопровода "Северный поток", отправленной ранее на ремонт в Канаду, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари."Санкции являются результатом решения, принятого Евросоюзом, поэтому Германия должна получить от Европейского совета единодушное разрешение вернуть турбину, экспорт которой теоретически запрещён для всех государств-членов… Это действительно серьёзная проблема для Евросоюза и особенно для Германии, которая критически зависит от газа, поставляемого по российскому трубопроводу "Северный поток — 1", - сказал Фурфари РИА Новости.Учитывая, что Канада уже месяц не возвращает направленную на ремонт газовую турбину, так как её экспорт запрещен после введения санкций, Германия находится в сложном положении, особенно на фоне сокращения Россией поставок по "Северному потоку 1" на 60%, отмечает профессор.Ответные меры со стороны России не позволяют Германии пополнить запасы газа до зимы и избежать нормированного распределения энергии между населением и компаниями на фоне её нехватки, выразил мнение эксперт.Он добавил, что сильнее всего вводимые Европой и США антироссийские санкции наносят ущерб западной экономике, однако страны ЕС не могут этого признать, поэтому ожидать ослабления санкций в ближайшем будущем не стоит."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html
https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html
германия
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:46:2668:2047_1920x0_80_0_0_f884936fea88df04216da3d4305780ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, канада, газпром, евросоюз, siemens, северный поток, в мире, природный газ
18:23 08.07.2022 (обновлено: 18:48 08.07.2022)
 
Эксперт заявил о риске для Германии остаться без газа

Фурфари: ФРГ останется без газа, если ЕС не одобрит возврат турбин для "Северного потока"

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Германия рискует остаться без газа, если не начнет переговоры с другими странами Евросоюза и не получит их разрешение на возврат в Россию газовой турбины для трубопровода "Северный поток", отправленной ранее на ремонт в Канаду, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.
"Санкции являются результатом решения, принятого Евросоюзом, поэтому Германия должна получить от Европейского совета единодушное разрешение вернуть турбину, экспорт которой теоретически запрещён для всех государств-членов… Это действительно серьёзная проблема для Евросоюза и особенно для Германии, которая критически зависит от газа, поставляемого по российскому трубопроводу "Северный поток — 1", - сказал Фурфари РИА Новости.
Уголь - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 08:06
Уголь спасет Европу от агрессивной России
Учитывая, что Канада уже месяц не возвращает направленную на ремонт газовую турбину, так как её экспорт запрещен после введения санкций, Германия находится в сложном положении, особенно на фоне сокращения Россией поставок по "Северному потоку 1" на 60%, отмечает профессор.
Ответные меры со стороны России не позволяют Германии пополнить запасы газа до зимы и избежать нормированного распределения энергии между населением и компаниями на фоне её нехватки, выразил мнение эксперт.
Он добавил, что сильнее всего вводимые Европой и США антироссийские санкции наносят ущерб западной экономике, однако страны ЕС не могут этого признать, поэтому ожидать ослабления санкций в ближайшем будущем не стоит.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 08:00
Настоящая Европа нашла убежище в России
 
ЭкономикаГерманияРоссияКанадаГазпромЕвросоюзSiemensСеверный потокВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала