https://ria.ru/20220708/dylan-1801284526.html

Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов

Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов - РИА Новости, 08.07.2022

Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов

На торгах Christie’s за 1,482 миллионов стерлингов (приблизительно 1,77 миллионов долларов) продали уникальный диск Боба Дилана, сообщает Variety. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:06

2022-07-08T19:06

2022-07-08T19:06

культура

новости культуры

музыка

аукцион

боб дилан (роберт циммерман)

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143185/15/1431851504_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8b776a9f3583b982e12a168d140d157d.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На торгах Christie’s за 1,482 миллионов стерлингов (приблизительно 1,77 миллионов долларов) продали уникальный диск Боба Дилана, сообщает Variety.Это единственный экземпляр пластинки с записью песни "Blowin’ in the wind", сделанной музыкантом в 2021 году. Он представлен в формате Ionic Originals. Диск хранится в изготовленном вручную ящике из орехового дерева и белого дуба. Эстимейт лота был значительно ниже. Его оценивали в 600 тысяч — один миллион фунтов стерлингов).Дилан впервые записал трек "Blowin’ in the wind" 9 июля 1962 года для своего второго альбома.

https://ria.ru/20220624/pinkfloyd-1797971355.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, аукцион, боб дилан (роберт циммерман), культура