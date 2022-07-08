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Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов
Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов - РИА Новости, 08.07.2022
Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов
На торгах Christie’s за 1,482 миллионов стерлингов (приблизительно 1,77 миллионов долларов) продали уникальный диск Боба Дилана, сообщает Variety. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:06
2022-07-08T19:06
2022-07-08T19:06
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аукцион
боб дилан (роберт циммерман)
культура
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На торгах Christie’s за 1,482 миллионов стерлингов (приблизительно 1,77 миллионов долларов) продали уникальный диск Боба Дилана, сообщает Variety.Это единственный экземпляр пластинки с записью песни "Blowin’ in the wind", сделанной музыкантом в 2021 году. Он представлен в формате Ionic Originals. Диск хранится в изготовленном вручную ящике из орехового дерева и белого дуба. Эстимейт лота был значительно ниже. Его оценивали в 600 тысяч — один миллион фунтов стерлингов).Дилан впервые записал трек "Blowin’ in the wind" 9 июля 1962 года для своего второго альбома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, аукцион, боб дилан (роберт циммерман), культура
Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов
Уникальный диск с песней "Blowin’ in the wind" Дилана продали за 1,8 миллионов долларов