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Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
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Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов
Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов - РИА Новости, 08.07.2022
Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов
На торгах Christie’s за 1,482 миллионов стерлингов (приблизительно 1,77 миллионов долларов) продали уникальный диск Боба Дилана, сообщает Variety. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:06
2022-07-08T19:06
культура
новости культуры
музыка
аукцион
боб дилан (роберт циммерман)
культура
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На торгах Christie’s за 1,482 миллионов стерлингов (приблизительно 1,77 миллионов долларов) продали уникальный диск Боба Дилана, сообщает Variety.Это единственный экземпляр пластинки с записью песни "Blowin’ in the wind", сделанной музыкантом в 2021 году. Он представлен в формате Ionic Originals. Диск хранится в изготовленном вручную ящике из орехового дерева и белого дуба. Эстимейт лота был значительно ниже. Его оценивали в 600 тысяч — один миллион фунтов стерлингов).Дилан впервые записал трек "Blowin’ in the wind" 9 июля 1962 года для своего второго альбома.
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новости культуры, музыка, аукцион, боб дилан (роберт циммерман), культура
19:06 08.07.2022
 
Уникальную пластинку Боба Дилана продали за 1,8 миллионов долларов

Уникальный диск с песней "Blowin’ in the wind" Дилана продали за 1,8 миллионов долларов

© AP Photo / Herve MerliacАмериканский певец Боб Дилан. 24 июня 1981 года
Американский певец Боб Дилан. 24 июня 1981 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Herve Merliac
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На торгах Christie’s за 1,482 миллионов стерлингов (приблизительно 1,77 миллионов долларов) продали уникальный диск Боба Дилана, сообщает Variety.
© Фото : Christie's Единственная в мире пластинка с песней американского исполнителя Боба Дилана Blowin' in the Wind
Единственная в мире пластинка с песней американского исполнителя Боба Дилана Blowin' in the Wind - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : Christie's
Единственная в мире пластинка с песней американского исполнителя Боба Дилана Blowin' in the Wind
Это единственный экземпляр пластинки с записью песни "Blowin’ in the wind", сделанной музыкантом в 2021 году. Он представлен в формате Ionic Originals. Диск хранится в изготовленном вручную ящике из орехового дерева и белого дуба.
Эстимейт лота был значительно ниже. Его оценивали в 600 тысяч — один миллион фунтов стерлингов).
Дилан впервые записал трек "Blowin’ in the wind" 9 июля 1962 года для своего второго альбома.
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