https://ria.ru/20220708/dnr-1801280149.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:54

2022-07-08T16:54

2022-07-08T16:54

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

сша

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нато

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

сша

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк (днр), в мире, сша, украина, нато