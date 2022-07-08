Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.