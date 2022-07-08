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Резолюция Запада по САР игнорировала интересы Дамаска, заявил Полянский
Резолюция Запада по САР игнорировала интересы Дамаска, заявил Полянский - РИА Новости, 08.07.2022
Резолюция Запада по САР игнорировала интересы Дамаска, заявил Полянский
Заблокированная Россией в СБ ООН резолюция Норвегии и Ирландии о механизме трансграничной доставки гумпомощи в Сирию не соответствовала интересам Дамаска,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:48
2022-07-08T20:48
2022-07-08T22:51
в мире
дамаск (город)
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ООН, 8 июл – РИА Новости. Заблокированная Россией в СБ ООН резолюция Норвегии и Ирландии о механизме трансграничной доставки гумпомощи в Сирию не соответствовала интересам Дамаска, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В том числе это касается налаживания поставок по внутрисирийским маршрутам на северо-запад страны.Также, по его словам, СБ не справился с задачей повышения прозрачности в отчетности по проектной деятельности ООН в Сирии, а также с установкой существенно нарастить донорскую помощь на проекты в области раннего восстановления.Полянский призвал СБ проголосовать за российский проект резолюции. Альтернативой ему, по его словам, будет прекращение действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в САР.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2022 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
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в мире, дамаск (город), оон, сирия, турция
20:48 08.07.2022 (обновлено: 22:51 08.07.2022)
Резолюция Запада по САР игнорировала интересы Дамаска, заявил Полянский
Полянский: заблокированная Россией резолюция Запада по САР игнорировала интересы Дамаска
ООН, 8 июл – РИА Новости. Заблокированная Россией в СБ ООН резолюция Норвегии и Ирландии о механизме трансграничной доставки гумпомощи в Сирию не соответствовала интересам Дамаска, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Документ в первую очередь игнорировал интересы Дамаска
, который и должен быть основным бенефициаром резолюции. В проекте игнорировалось, что за прошедший год, по нашим оценкам, Совет безопасности и ООН
в целом оказались не в состоянии выполнить те задачи, над решением которых мы договорились работать", - сказал Полянский.
В том числе это касается налаживания поставок по внутрисирийским маршрутам на северо-запад страны.
Также, по его словам, СБ не справился с задачей повышения прозрачности в отчетности по проектной деятельности ООН
в Сирии
, а также с установкой существенно нарастить донорскую помощь на проекты в области раннего восстановления.
Полянский призвал СБ проголосовать за российский проект резолюции. Альтернативой ему, по его словам, будет прекращение действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в САР.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией
) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.
В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком
) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией
). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск
и Москва
стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
Десятого июля 2022 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.