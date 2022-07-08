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Финны рассказали, ради чего рады снова поехать в Россию - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
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Финны рассказали, ради чего рады снова поехать в Россию
Финны рассказали, ради чего рады снова поехать в Россию - РИА Новости, 08.07.2022
Финны рассказали, ради чего рады снова поехать в Россию
Жители приграничных регионов Финляндии рассказали, ради чего поедут в Россию, даже несмотря на возможную критику со стороны соотечественников, их слова приводит РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:50
2022-07-08T17:10
финляндия
россия
выборг
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Жители приграничных регионов Финляндии рассказали, ради чего поедут в Россию, даже несмотря на возможную критику со стороны соотечественников, их слова приводит Verkkouutiset со ссылкой на Yle."Российские цены на бензин и дизель позволят нам сильно сократить расходы. У нашей семьи две машины. Так мы сможем сэкономить и поехать в какое-нибудь путешествие", — заявила живущая в Иматре Мирва Суханова.Как отмечают издания, в Финляндии бензин стоит практически в три раза дороже, чем в России. "Бензиновые" поездки станут вновь возможны благодаря снятию коронавирусных ограничений на въезд в обеих странах.Жительница Коуволы Ханна Лаурила также подчеркнула, что помимо покупки бензина планирует посетить салоны красоты в Выборге сразу же, как получит российскую визу.Финляндия сняла ограничения на визы и въезд для россиян с 1 июля. У прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не требуют сертификат о вакцинации или тесте на коронавирус. На пунктах пересечения границы больше не будет проводиться тестирование на COVID-19. В свою очередь, российское правительство заявило, что коронавирусные ограничения на въезд в страну будут сняты 15 июля.Полную версию материала читайте на ИноСми &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220629/vorovstvo-1799124020.html
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финляндия, россия, выборг, цены на нефть, туризм, новости - туризм
16:50 08.07.2022 (обновлено: 17:10 08.07.2022)
 
Финны рассказали, ради чего рады снова поехать в Россию

Жители Финляндии поедут в Россию за дешевым бензином и косметическими услугами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Жители приграничных регионов Финляндии рассказали, ради чего поедут в Россию, даже несмотря на возможную критику со стороны соотечественников, их слова приводит Verkkouutiset со ссылкой на Yle.
"Российские цены на бензин и дизель позволят нам сильно сократить расходы. У нашей семьи две машины. Так мы сможем сэкономить и поехать в какое-нибудь путешествие", — заявила живущая в Иматре Мирва Суханова.
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Как отмечают издания, в Финляндии бензин стоит практически в три раза дороже, чем в России. "Бензиновые" поездки станут вновь возможны благодаря снятию коронавирусных ограничений на въезд в обеих странах.
Жительница Коуволы Ханна Лаурила также подчеркнула, что помимо покупки бензина планирует посетить салоны красоты в Выборге сразу же, как получит российскую визу.

"Я знаю, что многие относятся к поездкам в Россию негативно, но мне все равно! <…> Эгоистка ли я, раз хочу заправиться дешевым бензином и получить более качественные и выгодные косметические услуги в Выборге? Возможно. Но не могу назвать ни одной разумной причины, почему мне не стоит ехать. Мое решение остаться дома на ситуацию в мире никак не повлияет", — считает Лаурила.

Финляндия сняла ограничения на визы и въезд для россиян с 1 июля. У прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не требуют сертификат о вакцинации или тесте на коронавирус. На пунктах пересечения границы больше не будет проводиться тестирование на COVID-19. В свою очередь, российское правительство заявило, что коронавирусные ограничения на въезд в страну будут сняты 15 июля.
Полную версию материала читайте на ИноСми >>>
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