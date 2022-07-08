13:47 08.07.2022 (обновлено: 13:51 08.07.2022)
Аргентина выступает против односторонних санкций, заявил российский посол
Посол Феоктистов заявил, что Аргентина выступает против антироссийских санкций
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аргентина не присоединяется к санкциям против России, считая их нелегитимными и носящими односторонний характер, но и проведение Россией специальной военной операции на Украине не поддерживает, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Что касается того выбора, который сегодня делает Аргентина. Да, на нее оказывается, как и на многих других, колоссальное давление со стороны США и коллективного Запада. Чего хотят от Аргентины? Хотят однозначного осуждения российской специальной операции на Украине, хотят присоединения к антироссийским санкциям. Нет ни того, ни другого. Но было бы неправильно сказать, что Аргентина полностью на нашей стороне - конечно, она балансирует", - сказал Феоктистов в эфире "России 24" в ответ на вопрос ведущего об отношении властей страны и ее жителей к спецоперации на Украине.
Он подчеркнул, что проведение спецоперации аргентинцы не поддерживают, критикуют действия России и присоединяются к резолюциям, принимаемым в ООН, но "не скатываются в оголтелую критику, наотрез отказываются присоединяться к санкциям, считают, что они нелегитимные, поскольку носят односторонний характер в обход решения Совета безопасности ООН".