https://ria.ru/20220708/argentina-1801204232.html

Аргентина выступает против односторонних санкций, заявил российский посол

Аргентина выступает против односторонних санкций, заявил российский посол - РИА Новости, 08.07.2022

Аргентина выступает против односторонних санкций, заявил российский посол

Аргентина не присоединяется к санкциям против России, считая их нелегитимными и носящими односторонний характер, но и проведение Россией специальной военной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:47

2022-07-08T13:47

2022-07-08T13:51

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аргентина не присоединяется к санкциям против России, считая их нелегитимными и носящими односторонний характер, но и проведение Россией специальной военной операции на Украине не поддерживает, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов."Что касается того выбора, который сегодня делает Аргентина. Да, на нее оказывается, как и на многих других, колоссальное давление со стороны США и коллективного Запада. Чего хотят от Аргентины? Хотят однозначного осуждения российской специальной операции на Украине, хотят присоединения к антироссийским санкциям. Нет ни того, ни другого. Но было бы неправильно сказать, что Аргентина полностью на нашей стороне - конечно, она балансирует", - сказал Феоктистов в эфире "России 24" в ответ на вопрос ведущего об отношении властей страны и ее жителей к спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что проведение спецоперации аргентинцы не поддерживают, критикуют действия России и присоединяются к резолюциям, принимаемым в ООН, но "не скатываются в оголтелую критику, наотрез отказываются присоединяться к санкциям, считают, что они нелегитимные, поскольку носят односторонний характер в обход решения Совета безопасности ООН".

https://ria.ru/20220707/briks-1801009524.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, россия, украина, оон