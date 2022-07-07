https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082811.html
Зюганов провел отдельную встречу с Путиным
Зюганов провел отдельную встречу с Путиным - РИА Новости, 07.07.2022
Зюганов провел отдельную встречу с Путиным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждал насущные проблемы. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:52
2022-07-07T21:52
2022-07-07T21:56
политика
геннадий зюганов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755960302_0:69:2952:1730_1920x0_80_0_0_14c9458b312f8af9d9834004048d8e1b.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждал насущные проблемы.По его словам, встреча длилась полтора часа."Встречались до этой встречи с президентом (вдвоем). В последние (дни), не сегодня. Много вопросов поднимал. Обсуждали полтора часа все проблемы", - сообщил Зюганов РИА Новости.В четверг состоялась встреча Путина с руководителями думских фракций, на которой присутствовал и Зюганов.
https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755960302_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_ab29d0626c747f76f6abab1d25de3900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, геннадий зюганов, владимир путин
21:52 07.07.2022 (обновлено: 21:56 07.07.2022)
Зюганов провел отдельную встречу с Путиным
Лидер КПРФ Зюганов провел отдельную встречу с Путиным и обсудил с ним насущные проблемы