https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082811.html

Зюганов провел отдельную встречу с Путиным

Зюганов провел отдельную встречу с Путиным - РИА Новости, 07.07.2022

Зюганов провел отдельную встречу с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждал насущные проблемы. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:52

2022-07-07T21:52

2022-07-07T21:56

политика

геннадий зюганов

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждал насущные проблемы.По его словам, встреча длилась полтора часа."Встречались до этой встречи с президентом (вдвоем). В последние (дни), не сегодня. Много вопросов поднимал. Обсуждали полтора часа все проблемы", - сообщил Зюганов РИА Новости.В четверг состоялась встреча Путина с руководителями думских фракций, на которой присутствовал и Зюганов.

https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, геннадий зюганов, владимир путин