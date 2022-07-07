https://ria.ru/20220707/zhkkh-1801080104.html

ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ

ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ - РИА Новости, 07.07.2022

ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ

Фракция "Единая Россия" хочет поставить вопрос о сокращении комиссии за оплату услуг ЖКХ, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:31

2022-07-07T21:31

2022-07-07T21:31

жкх

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" хочет поставить вопрос о сокращении комиссии за оплату услуг ЖКХ, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев."Это так называемые комиссионные за платежи, в том числе и ЖКХ... до 7%, Владимир Владимирович, ну много, очень много, мы считали. Путь был пройден достаточно энергично, но мы уперлись в консолидированную позицию, в первую очередь - банков. Мы понимаем, что сейчас всем нелегко, но и людям, которые платят платежи такие, суммы - 7%... Мы хотим поставить вопрос, если мы отменим, мы понимаем, что это все надо обеспечивать, но о существенном сокращении... Мы во всяком случае на этой позиции сегодня все в нашей фракции, я думаю, коллеги тоже нас поддержат", - сказал Васильев на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.

https://ria.ru/20220707/ekonomika-1801078891.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жкх, владимир путин, россия, госдума рф