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ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ - РИА Новости, 07.07.2022
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ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ
ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ - РИА Новости, 07.07.2022
ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ
Фракция "Единая Россия" хочет поставить вопрос о сокращении комиссии за оплату услуг ЖКХ, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:31
2022-07-07T21:31
жкх
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" хочет поставить вопрос о сокращении комиссии за оплату услуг ЖКХ, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев."Это так называемые комиссионные за платежи, в том числе и ЖКХ... до 7%, Владимир Владимирович, ну много, очень много, мы считали. Путь был пройден достаточно энергично, но мы уперлись в консолидированную позицию, в первую очередь - банков. Мы понимаем, что сейчас всем нелегко, но и людям, которые платят платежи такие, суммы - 7%... Мы хотим поставить вопрос, если мы отменим, мы понимаем, что это все надо обеспечивать, но о существенном сокращении... Мы во всяком случае на этой позиции сегодня все в нашей фракции, я думаю, коллеги тоже нас поддержат", - сказал Васильев на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.
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жкх, владимир путин, россия, госдума рф
21:31 07.07.2022
 
ЕР хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату ЖКХ

"Единая Россия" хочет поставить вопрос о сокращении комиссионных за оплату услуг ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" хочет поставить вопрос о сокращении комиссии за оплату услуг ЖКХ, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
"Это так называемые комиссионные за платежи, в том числе и ЖКХ... до 7%, Владимир Владимирович, ну много, очень много, мы считали. Путь был пройден достаточно энергично, но мы уперлись в консолидированную позицию, в первую очередь - банков. Мы понимаем, что сейчас всем нелегко, но и людям, которые платят платежи такие, суммы - 7%... Мы хотим поставить вопрос, если мы отменим, мы понимаем, что это все надо обеспечивать, но о существенном сокращении... Мы во всяком случае на этой позиции сегодня все в нашей фракции, я думаю, коллеги тоже нас поддержат", - сказал Васильев на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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ЖКХВладимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
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