https://ria.ru/20220707/zhirinovskiy-1801066273.html

Слуцкий предложил увековечить память Жириновского

Слуцкий предложил увековечить память Жириновского - РИА Новости, 07.07.2022

Слуцкий предложил увековечить память Жириновского

Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, чьи... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:12

2022-07-07T20:12

2022-07-07T20:43

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, чьи прогнозы до сих пор сбываются.Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни."Это (увековечивание памяти - ред.), как мы считаем, чрезвычайно важно сейчас для нашего общества, для тех, кто помнит Владимира Вольфовича - великого человека, чьи прогнозы, оценки, как мы видим, сбываются", - сказал Слуцкий на встрече глав фракций ГД с Путиным.

https://ria.ru/20220707/putin-1801071122.html

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