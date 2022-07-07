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Слуцкий предложил увековечить память Жириновского - РИА Новости, 07.07.2022
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Слуцкий предложил увековечить память Жириновского
Слуцкий предложил увековечить память Жириновского - РИА Новости, 07.07.2022
Слуцкий предложил увековечить память Жириновского
Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, чьи... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:12
2022-07-07T20:43
политика
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, чьи прогнозы до сих пор сбываются.Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни."Это (увековечивание памяти - ред.), как мы считаем, чрезвычайно важно сейчас для нашего общества, для тех, кто помнит Владимира Вольфовича - великого человека, чьи прогнозы, оценки, как мы видим, сбываются", - сказал Слуцкий на встрече глав фракций ГД с Путиным.
https://ria.ru/20220707/putin-1801071122.html
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политика, госдума рф
20:12 07.07.2022 (обновлено: 20:43 07.07.2022)
 
Слуцкий предложил увековечить память Жириновского

Глава ЛДПР Слуцкий предложил увековечить память первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, чьи прогнозы до сих пор сбываются.
Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
"Это (увековечивание памяти - ред.), как мы считаем, чрезвычайно важно сейчас для нашего общества, для тех, кто помнит Владимира Вольфовича - великого человека, чьи прогнозы, оценки, как мы видим, сбываются", - сказал Слуцкий на встрече глав фракций ГД с Путиным.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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