https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html

В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары

В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары - РИА Новости, 07.07.2022

В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары

Контроль пожарной безопасности на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО Москвы усилен из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:57

2022-07-07T09:57

2022-07-07T09:57

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москва

общество

городское хозяйство москвы

тинао

петр бирюков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО Москвы усилен из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Из-за сильной жары усилен контроль пожарной безопасности, в первую очередь, на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО", - рассказал Бирюков.Бирюков отметил, что с начала пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.Кроме того, специалисты проверяют, чтобы лесопарковые зоны были очищены от сухой растительности, валежника и мусора, беседуют с отдыхающими о правилах безопасного поведения. Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений."Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", - добавил Бирюков.Уточняется, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением, ведь самая частая причина природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20220707/pogoda-1800840559.html

https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков