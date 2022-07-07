https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары - РИА Новости, 07.07.2022
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Контроль пожарной безопасности на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО Москвы усилен из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:57
2022-07-07T09:57
2022-07-07T09:57
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО Москвы усилен из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Из-за сильной жары усилен контроль пожарной безопасности, в первую очередь, на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО", - рассказал Бирюков.Бирюков отметил, что с начала пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.Кроме того, специалисты проверяют, чтобы лесопарковые зоны были очищены от сухой растительности, валежника и мусора, беседуют с отдыхающими о правилах безопасного поведения. Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений."Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", - добавил Бирюков.Уточняется, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением, ведь самая частая причина природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20220707/pogoda-1800840559.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Заммэра Бирюков сообщил, что в Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО Москвы усилен из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Из-за сильной жары усилен контроль пожарной безопасности, в первую очередь, на природных территориях, в парковых зонах и ТиНАО", - рассказал Бирюков.
Бирюков отметил, что с начала пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.
Кроме того, специалисты проверяют, чтобы лесопарковые зоны были очищены от сухой растительности, валежника и мусора, беседуют с отдыхающими о правилах безопасного поведения. Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО
проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений.
"Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", - добавил Бирюков.
Уточняется, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением, ведь самая частая причина природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.