https://ria.ru/20220707/zelenskiy-1800887004.html

Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского

Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского - РИА Новости, 07.07.2022

Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский извиняется и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:02

2022-07-07T12:02

2022-07-07T16:28

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ПЯТИГОРСК, 7 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский извиняется и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему отказывают. Ранее Кадыров разместил юмористический ролик, в котором Зеленский подписывает капитуляцию.В новом ролике комик, исполняющий роль Зеленского, извиняется и просит разрешения вступить в батальон "Ахмат" в качестве часового. На это глава Чечни отвечает, что предателей вроде него ждут в НАТО.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, где размещались украинские войска.

https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html

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Вторая часть пародийного видео Рамзана Кадырова на Зеленского Глава Чечни Кадыров опубликовал вторую часть пародии на Зеленского. 2022-07-07T12:02 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр