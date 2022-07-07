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Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/zelenskiy-1800887004.html
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского - РИА Новости, 07.07.2022
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский извиняется и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:02
2022-07-07T16:28
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 7 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский извиняется и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему отказывают. Ранее Кадыров разместил юмористический ролик, в котором Зеленский подписывает капитуляцию.В новом ролике комик, исполняющий роль Зеленского, извиняется и просит разрешения вступить в батальон "Ахмат" в качестве часового. На это глава Чечни отвечает, что предателей вроде него ждут в НАТО.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, где размещались украинские войска.
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Вторая часть пародийного видео Рамзана Кадырова на Зеленского
Глава Чечни Кадыров опубликовал вторую часть пародии на Зеленского.
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политика, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:02 07.07.2022 (обновлено: 16:28 07.07.2022)
 
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского

Кадыров опубликовал юмористический ролик с Зеленским, который просится в "Ахмат"

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ПЯТИГОРСК, 7 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский извиняется и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему отказывают. Ранее Кадыров разместил юмористический ролик, в котором Зеленский подписывает капитуляцию.

"После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В новом ролике комик, исполняющий роль Зеленского, извиняется и просит разрешения вступить в батальон "Ахмат" в качестве часового. На это глава Чечни отвечает, что предателей вроде него ждут в НАТО.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, где размещались украинские войска.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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