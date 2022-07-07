https://ria.ru/20220707/zdorove-1800862992.html

В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств

В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств - РИА Новости, 07.07.2022

В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств

Логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, в настоящее время они решаются, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:43

2022-07-07T10:43

2022-07-07T10:46

здоровье - общество

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госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, в настоящее время они решаются, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко.

https://ria.ru/20220701/lekarstvo-1799475216.html

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здоровье - общество, россия, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)