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В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств - РИА Новости, 07.07.2022
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В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств
В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств - РИА Новости, 07.07.2022
В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств
Логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, в настоящее время они решаются, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:43
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здоровье - общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, в настоящее время они решаются, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко.
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здоровье - общество, россия, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
10:43 07.07.2022 (обновлено: 10:46 07.07.2022)
 
В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств

Чиновник Астапенко: логистические проблемы с поставками лекарств были, они решаются

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница в аптеке
Сотрудница в аптеке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, в настоящее время они решаются, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко.
"Логистические проблемы были. Сейчас совместно с Министерством транспорта РФ логистические вопросы отрабатываются", - сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.
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