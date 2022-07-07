https://ria.ru/20220707/zdorove-1800862992.html
В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств
В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств - РИА Новости, 07.07.2022
В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств
Логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, в настоящее время они решаются, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:43
2022-07-07T10:43
2022-07-07T10:46
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, в настоящее время они решаются, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко.
https://ria.ru/20220701/lekarstvo-1799475216.html
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здоровье - общество, россия, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
10:43 07.07.2022 (обновлено: 10:46 07.07.2022)
В Минздраве признали логистические проблемы с поставками лекарств
Чиновник Астапенко: логистические проблемы с поставками лекарств были, они решаются