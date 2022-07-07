https://ria.ru/20220707/zavody-1800861527.html

Два новых завода по выпуску электроники откроют в ОЭЗ "Технополис Москва"

Два новых завода по выпуску электроники откроют в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 07.07.2022

Два новых завода по выпуску электроники откроют в ОЭЗ "Технополис Москва"

Два новых производства электроники появятся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" до конца этого года, сообщает... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:34

2022-07-07T10:34

2022-07-07T10:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владимир ефимов (государственный служащий)

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Два новых производства электроники появятся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" до конца этого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Еще два завода заработают на зеленоградской площадке "Алабушево" столичной особой экономической зоны. До конца года их планируют ввести в эксплуатацию компании-резиденты, работающие в сфере микроэлектроники и оптики. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 миллиарда рублей, там смогут работать почти 300 человек. Всего в столичной ОЭЗ статус резидента сейчас имеют 32 предприятия электроники", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В частности, компания "Термико" в этом году начнет разрабатывать и производить высокоточные электронные измерительные приборы, системы и технические средства измерения температуры. Все термометры компании изготавливаются полностью из российского сырья и материалов. Устройства предназначены для работы в составе приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.Компания-резидент "Цифровые технологии безопасности" построила на территории ОЭЗ высокотехнологичный завод по производству и монтажу электронных модулей и печатных плат. Без них не могут работать современные компьютеры, мобильные телефоны, бытовая техника. Помимо потребительской электроники, печатные платы широко применяют в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, в автотранспорте. В этом году компания планирует ввести в эксплуатацию здание, а к весне 2023 года полностью заработают его производственные участки.На данный момент на площадке "Алабушево" столичной ОЭЗ работают почти 30 предприятий, обладающих статусом резидента. Помимо электроники, они разрабатывают и производят медицинские изделия и препараты, энергоэффективное и иное высокотехнологичное оборудование.

https://ria.ru/20220627/investitsii-1798329837.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, владимир ефимов (государственный служащий)