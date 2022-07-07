https://ria.ru/20220707/zaporozhe-1801081853.html
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье
Украинские военные и националисты сосредоточили свои подразделения и оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в гимназии в Запорожье, заявил в четверг... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:44
2022-07-07T21:44
2022-07-07T21:44
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и националисты сосредоточили свои подразделения и оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в гимназии в Запорожье, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье, в здании гимназии №71 (проспект Маяковского), сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в городе Змиев в Харьковской области, в школе №2, неонацисты также оборудовали огневые позиции и разместили склад боеприпасов в подвале здания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, харьковская область, вооруженные силы украины
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье
Минобороны: украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье