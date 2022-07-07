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Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/zaporozhe-1801081853.html
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье
Украинские военные и националисты сосредоточили свои подразделения и оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в гимназии в Запорожье, заявил в четверг... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:44
2022-07-07T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и националисты сосредоточили свои подразделения и оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в гимназии в Запорожье, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье, в здании гимназии №71 (проспект Маяковского), сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в городе Змиев в Харьковской области, в школе №2, неонацисты также оборудовали огневые позиции и разместили склад боеприпасов в подвале здания.
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в мире, запорожье, харьковская область, вооруженные силы украины
21:44 07.07.2022
 
Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье

Минобороны: украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и националисты сосредоточили свои подразделения и оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в гимназии в Запорожье, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Запорожье, в здании гимназии №71 (проспект Маяковского), сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в городе Змиев в Харьковской области, в школе №2, неонацисты также оборудовали огневые позиции и разместили склад боеприпасов в подвале здания.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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