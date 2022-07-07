https://ria.ru/20220707/zaporozhe-1801081853.html

Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье

Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские националисты развернули огневые позиции в гимназии в Запорожье

Украинские военные и националисты сосредоточили свои подразделения и оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в гимназии в Запорожье, заявил в четверг... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:44

2022-07-07T21:44

2022-07-07T21:44

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и националисты сосредоточили свои подразделения и оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в гимназии в Запорожье, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье, в здании гимназии №71 (проспект Маяковского), сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в городе Змиев в Харьковской области, в школе №2, неонацисты также оборудовали огневые позиции и разместили склад боеприпасов в подвале здания.

https://ria.ru/20220707/avdeevka-1801081185.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, харьковская область, вооруженные силы украины