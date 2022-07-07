https://ria.ru/20220707/zapad-1800971598.html

В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации

В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации - РИА Новости, 07.07.2022

В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации

Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству РФ и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:50

2022-07-07T15:50

2022-07-07T15:50

россия

белоруссия

москва

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству РФ и Белоруссии, чтобы эффективно противодействовать подобным замыслам, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).В Москве в четверг состоялось очередное заседание коллегий СВР России и Комитета государственной безопасности Белоруссии с участием руководителей российской и белорусской спецслужб."Выражено обоюдное мнение о том, что в условиях беспрецедентного наращивания Соединенными Штатами и их союзниками усилий по подрыву позиций Москвы и Минска в свете дальнейшего обострения украинского кризиса двустороннее взаимодействие требует ещё более скоординированного и оперативного подхода к решению задач по отстаиванию и защите национальных интересов России и Беларуси. Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов недружественных стран Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству в целях эффективного противодействия подобным замыслам", - указывается в сообщении СВР.Участники заседания выразили уверенность, что в нынешних непростых геополитических реалиях СВР России и КГБ Белоруссии сумеют создать достойный и надежный заслон возникающим угрозам, отмечает СВР.

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

https://ria.ru/20220630/svr-1799405892.html

россия

белоруссия

москва

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россия, белоруссия, москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)