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В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации - РИА Новости, 07.07.2022
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В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации
В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации - РИА Новости, 07.07.2022
В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации
Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству РФ и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:50
2022-07-07T15:50
россия
белоруссия
москва
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству РФ и Белоруссии, чтобы эффективно противодействовать подобным замыслам, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).В Москве в четверг состоялось очередное заседание коллегий СВР России и Комитета государственной безопасности Белоруссии с участием руководителей российской и белорусской спецслужб."Выражено обоюдное мнение о том, что в условиях беспрецедентного наращивания Соединенными Штатами и их союзниками усилий по подрыву позиций Москвы и Минска в свете дальнейшего обострения украинского кризиса двустороннее взаимодействие требует ещё более скоординированного и оперативного подхода к решению задач по отстаиванию и защите национальных интересов России и Беларуси. Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов недружественных стран Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству в целях эффективного противодействия подобным замыслам", - указывается в сообщении СВР.Участники заседания выразили уверенность, что в нынешних непростых геополитических реалиях СВР России и КГБ Белоруссии сумеют создать достойный и надежный заслон возникающим угрозам, отмечает СВР.
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россия, белоруссия, москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
15:50 07.07.2022
 
В СВР заявили о необходимости быстро реагировать на западные провокации

СВР: важно своевременно вскрывать планы Запада по нанесению ущерба России и Белоруссии

CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildingsЗдание штаб-квартиры СВР в Москве
Здание штаб-квартиры СВР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings
Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству РФ и Белоруссии, чтобы эффективно противодействовать подобным замыслам, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
В Москве в четверг состоялось очередное заседание коллегий СВР России и Комитета государственной безопасности Белоруссии с участием руководителей российской и белорусской спецслужб.
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"Выражено обоюдное мнение о том, что в условиях беспрецедентного наращивания Соединенными Штатами и их союзниками усилий по подрыву позиций Москвы и Минска в свете дальнейшего обострения украинского кризиса двустороннее взаимодействие требует ещё более скоординированного и оперативного подхода к решению задач по отстаиванию и защите национальных интересов России и Беларуси.
Важное значение приобретает своевременное вскрытие планов недружественных стран Запада по нанесению политического, экономического и военного ущерба Союзному государству в целях эффективного противодействия подобным замыслам", - указывается в сообщении СВР.
Участники заседания выразили уверенность, что в нынешних непростых геополитических реалиях СВР России и КГБ Белоруссии сумеют создать достойный и надежный заслон возникающим угрозам, отмечает СВР.
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РоссияБелоруссияМоскваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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