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Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии - РИА Новости, 07.07.2022
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Республика Саха (Якутия)
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Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии
Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии - РИА Новости, 07.07.2022
Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии
Якутия и Роскультцентр заключили соглашение о проведении в республике в 2023 году Российской креативной недели, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:11
2022-07-07T17:11
республика саха (якутия)
экономика
технологии
айсен николаев
сергей кириенко
россия
дальний восток
москва
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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Якутия и Роскультцентр заключили соглашение о проведении в республике в 2023 году Российской креативной недели, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что глава региона Айсен Николаев участвует в Российской креативной неделе в Москве. Якутия и Центр молодежных творческих инициатив заключили соглашение о сотрудничестве. "Мы давно работаем с Якутией, это один из передовых регионов России по уровню развития креативных индустрий… В рамках соглашения в 2023 году в Якутии состоится фестиваль-форум "Российская креативная неделя", который придаст дополнительный импульс развитию креативных индустрий Якутии", – приводятся слова гендиректора Роскультцентра Марины Абрамовой.Как отметил Николаев, партнерство с Роскультцентром позволит масштабировать лучшие практики управления и поддержать рост креативных индустрий Якутии. Жители республики получат возможность поучаствовать в семинарах, конференциях, вебинарах и мастер-классах по вопросам поддержки и развития креативных индустрий."В Якутии активно развивается необходимая инфраструктура. В 2022 году в регионе запустят первый на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда" площадью 13 тысяч квадратных метров. Благодаря кластеру в регионе появятся более 1 тысячи новых рабочих мест и 150 резидентов в киноиндустрии, анимации, дизайне, компьютерной графике", - добавили в пресс-службе.Также на полях Российской креативной недели глава региона предложил создать федеральный проектный офис, который станет опорной организацией развития креативных индустрий страны. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что такая возможность уже обсуждается.Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала Труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки.
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экономика, технологии, айсен николаев, сергей кириенко, россия, дальний восток, москва
17:11 07.07.2022
 
Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии

Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Якутия и Роскультцентр заключили соглашение о проведении в республике в 2023 году Российской креативной недели, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что глава региона Айсен Николаев участвует в Российской креативной неделе в Москве. Якутия и Центр молодежных творческих инициатив заключили соглашение о сотрудничестве. "Мы давно работаем с Якутией, это один из передовых регионов России по уровню развития креативных индустрий… В рамках соглашения в 2023 году в Якутии состоится фестиваль-форум "Российская креативная неделя", который придаст дополнительный импульс развитию креативных индустрий Якутии", – приводятся слова гендиректора Роскультцентра Марины Абрамовой.
Как отметил Николаев, партнерство с Роскультцентром позволит масштабировать лучшие практики управления и поддержать рост креативных индустрий Якутии. Жители республики получат возможность поучаствовать в семинарах, конференциях, вебинарах и мастер-классах по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.
"В Якутии активно развивается необходимая инфраструктура. В 2022 году в регионе запустят первый на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда" площадью 13 тысяч квадратных метров. Благодаря кластеру в регионе появятся более 1 тысячи новых рабочих мест и 150 резидентов в киноиндустрии, анимации, дизайне, компьютерной графике", - добавили в пресс-службе.
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Якутский проект вошел в ТОП-200 лучших идей страны
Также на полях Российской креативной недели глава региона предложил создать федеральный проектный офис, который станет опорной организацией развития креативных индустрий страны. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что такая возможность уже обсуждается.
Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала Труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки.
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаТехнологииАйсен НиколаевСергей КириенкоРоссияДальний ВостокМосква
 
 
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