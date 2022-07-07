https://ria.ru/20220707/yakutiya-1801008028.html

Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии

Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии - РИА Новости, 07.07.2022

Российская креативная неделя пройдет в 2023 году в Якутии

Якутия и Роскультцентр заключили соглашение о проведении в республике в 2023 году Российской креативной недели, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:11

2022-07-07T17:11

2022-07-07T17:11

республика саха (якутия)

экономика

технологии

айсен николаев

сергей кириенко

россия

дальний восток

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg

ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Якутия и Роскультцентр заключили соглашение о проведении в республике в 2023 году Российской креативной недели, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что глава региона Айсен Николаев участвует в Российской креативной неделе в Москве. Якутия и Центр молодежных творческих инициатив заключили соглашение о сотрудничестве. "Мы давно работаем с Якутией, это один из передовых регионов России по уровню развития креативных индустрий… В рамках соглашения в 2023 году в Якутии состоится фестиваль-форум "Российская креативная неделя", который придаст дополнительный импульс развитию креативных индустрий Якутии", – приводятся слова гендиректора Роскультцентра Марины Абрамовой.Как отметил Николаев, партнерство с Роскультцентром позволит масштабировать лучшие практики управления и поддержать рост креативных индустрий Якутии. Жители республики получат возможность поучаствовать в семинарах, конференциях, вебинарах и мастер-классах по вопросам поддержки и развития креативных индустрий."В Якутии активно развивается необходимая инфраструктура. В 2022 году в регионе запустят первый на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда" площадью 13 тысяч квадратных метров. Благодаря кластеру в регионе появятся более 1 тысячи новых рабочих мест и 150 резидентов в киноиндустрии, анимации, дизайне, компьютерной графике", - добавили в пресс-службе.Также на полях Российской креативной недели глава региона предложил создать федеральный проектный офис, который станет опорной организацией развития креативных индустрий страны. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что такая возможность уже обсуждается.Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала Труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки.

https://ria.ru/20220707/proekt-1800931887.html

россия

дальний восток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, айсен николаев, сергей кириенко, россия, дальний восток, москва