https://ria.ru/20220707/wildberries-1801046640.html

Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом

Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом - РИА Новости, 07.07.2022

Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом

Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:49

2022-07-07T18:49

2022-07-07T18:49

новости компаний - экономика

экономика

россия

технологии

wildberries

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет санкции к продавцам и может их заблокировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию. У нас прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, а также на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса", - говорится в сообщении.Кроме того, продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара - при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. "При выявлении любых нарушений Wildberries применяет санкции - от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке", - добавили в пресс-службе.Ранее в четверг замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции. В пресс-службе подтвердили, что сейчас компания занимается разработкой подобной системы."Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220608/wildberries-1793886191.html

https://realty.ria.ru/20220628/ikea-1798633548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, экономика, россия, технологии, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)