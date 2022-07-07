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Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом - РИА Новости, 07.07.2022
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Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом
Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом - РИА Новости, 07.07.2022
Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом
Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:49
2022-07-07T18:49
новости компаний - экономика
экономика
россия
технологии
wildberries
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет санкции к продавцам и может их заблокировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию. У нас прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, а также на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса", - говорится в сообщении.Кроме того, продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара - при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. "При выявлении любых нарушений Wildberries применяет санкции - от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке", - добавили в пресс-службе.Ранее в четверг замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции. В пресс-службе подтвердили, что сейчас компания занимается разработкой подобной системы."Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220608/wildberries-1793886191.html
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новости компаний - экономика, экономика, россия, технологии, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
18:49 07.07.2022
 
Wildberries сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактом

Wildberries напрямую сотрудничает с производителями для борьбы с контрафактной продукцией

© WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries
© Wildberries
Склад Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет санкции к продавцам и может их заблокировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию. У нас прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, а также на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса", - говорится в сообщении.
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Кроме того, продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара - при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. "При выявлении любых нарушений Wildberries применяет санкции - от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке", - добавили в пресс-службе.
Ранее в четверг замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции. В пресс-службе подтвердили, что сейчас компания занимается разработкой подобной системы.
"Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке", - заключили в пресс-службе.
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Новости компаний - ЭкономикаЭкономикаРоссияТехнологииWildberriesМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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