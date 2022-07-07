https://ria.ru/20220707/vologda-1800873949.html
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных - РИА Новости, 07.07.2022
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных
В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:29
2022-07-07T11:29
2022-07-07T11:29
вологодская область
олег кувшинников
экономика
технологии
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ВОЛОГДА, 7 июл – РИА Новости. В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.После отказа зарубежных компаний поставлять оборудование и комплектующие, на продукцию вологодского предприятия "Мезон", выпускавшего высокоточные детали для машиностроения, резко повысился спрос. Появились предложения освоить выпуск деталей к автомобильным двигателям.По информации пресс-службы, "Мезон" стал единственным российским предприятием, которое смогло произвести детали должного уровня и наладить их серийное производство. Для этого в мае предприятие закупило оборудование на 72 миллиона рублей, из которых 50 миллионов рублей - займ регионального фонда развития промышленности."Благодаря государственной поддержке ЗАО "Мезон" смогло закупить два современных инструментальных комплекса. Объемы производства уже увеличились вдвое, а в августе планируют вырасти в четыре раза. Налажено производство корпусных деталей, без которых невозможно запустить заводы по производству грузовых автомобилей. Раньше для этого многое поставлялось из Германии, сейчас - из Вологодской области", - приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова, посетившего завод.По его словам, для дальнейшего расширения производства регион предоставит "Мезону" новый земельный участок. На нем будет построен еще один цех.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, экономика, технологии
ВОЛОГДА, 7 июл – РИА Новости. В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
После отказа зарубежных компаний поставлять оборудование и комплектующие, на продукцию вологодского предприятия "Мезон", выпускавшего высокоточные детали для машиностроения, резко повысился спрос. Появились предложения освоить выпуск деталей к автомобильным двигателям.
По информации пресс-службы, "Мезон" стал единственным российским предприятием, которое смогло произвести детали должного уровня и наладить их серийное производство. Для этого в мае предприятие закупило оборудование на 72 миллиона рублей, из которых 50 миллионов рублей - займ регионального фонда развития промышленности.
"Благодаря государственной поддержке ЗАО "Мезон" смогло закупить два современных инструментальных комплекса. Объемы производства уже увеличились вдвое, а в августе планируют вырасти в четыре раза. Налажено производство корпусных деталей, без которых невозможно запустить заводы по производству грузовых автомобилей. Раньше для этого многое поставлялось из Германии
, сейчас - из Вологодской области", - приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова
, посетившего завод.
По его словам, для дальнейшего расширения производства регион предоставит "Мезону" новый земельный участок. На нем будет построен еще один цех.
"Это позволит увеличить объемы производства машиностроительной техники, деталей, узлов для авиа- и приборостроения. И, конечно, для автомобильной отрасли Российской Федерации. Сейчас поддержка таких предприятий жизненно необходима", - сказал глава региона.