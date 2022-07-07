Рейтинг@Mail.ru
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220707/vologda-1800873949.html
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных - РИА Новости, 07.07.2022
В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных
В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:29
2022-07-07T11:29
вологодская область
олег кувшинников
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572958862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a20c16b4e40981bebc23a3a39325af2.jpg
ВОЛОГДА, 7 июл – РИА Новости. В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.После отказа зарубежных компаний поставлять оборудование и комплектующие, на продукцию вологодского предприятия "Мезон", выпускавшего высокоточные детали для машиностроения, резко повысился спрос. Появились предложения освоить выпуск деталей к автомобильным двигателям.По информации пресс-службы, "Мезон" стал единственным российским предприятием, которое смогло произвести детали должного уровня и наладить их серийное производство. Для этого в мае предприятие закупило оборудование на 72 миллиона рублей, из которых 50 миллионов рублей - займ регионального фонда развития промышленности."Благодаря государственной поддержке ЗАО "Мезон" смогло закупить два современных инструментальных комплекса. Объемы производства уже увеличились вдвое, а в августе планируют вырасти в четыре раза. Налажено производство корпусных деталей, без которых невозможно запустить заводы по производству грузовых автомобилей. Раньше для этого многое поставлялось из Германии, сейчас - из Вологодской области", - приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова, посетившего завод.По его словам, для дальнейшего расширения производства регион предоставит "Мезону" новый земельный участок. На нем будет построен еще один цех.
https://ria.ru/20220630/byudzhet-1799214724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572958862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e69802977c2453c7a43b3c70c6526b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кувшинников, экономика, технологии
11:29 07.07.2022
 

В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных

CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
CC0 / igorselivanovskiy /
Вологда
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 7 июл – РИА Новости. В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
После отказа зарубежных компаний поставлять оборудование и комплектующие, на продукцию вологодского предприятия "Мезон", выпускавшего высокоточные детали для машиностроения, резко повысился спрос. Появились предложения освоить выпуск деталей к автомобильным двигателям.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 11:50Вологодская область
Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 3,2 млрд рублей
По информации пресс-службы, "Мезон" стал единственным российским предприятием, которое смогло произвести детали должного уровня и наладить их серийное производство. Для этого в мае предприятие закупило оборудование на 72 миллиона рублей, из которых 50 миллионов рублей - займ регионального фонда развития промышленности.
"Благодаря государственной поддержке ЗАО "Мезон" смогло закупить два современных инструментальных комплекса. Объемы производства уже увеличились вдвое, а в августе планируют вырасти в четыре раза. Налажено производство корпусных деталей, без которых невозможно запустить заводы по производству грузовых автомобилей. Раньше для этого многое поставлялось из Германии, сейчас - из Вологодской области", - приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова, посетившего завод.
По его словам, для дальнейшего расширения производства регион предоставит "Мезону" новый земельный участок. На нем будет построен еще один цех.
"Это позволит увеличить объемы производства машиностроительной техники, деталей, узлов для авиа- и приборостроения. И, конечно, для автомобильной отрасли Российской Федерации. Сейчас поддержка таких предприятий жизненно необходима", - сказал глава региона.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковЭкономикаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала