https://ria.ru/20220707/vologda-1800873949.html

В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных

В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных - РИА Новости, 07.07.2022

В Вологде наладили выпуск деталей для ДВС взамен импортных

В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:29

2022-07-07T11:29

2022-07-07T11:29

вологодская область

олег кувшинников

экономика

технологии

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ВОЛОГДА, 7 июл – РИА Новости. В Вологде наладили производство комплектующих для автомобильных топливных насосов взамен импортных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.После отказа зарубежных компаний поставлять оборудование и комплектующие, на продукцию вологодского предприятия "Мезон", выпускавшего высокоточные детали для машиностроения, резко повысился спрос. Появились предложения освоить выпуск деталей к автомобильным двигателям.По информации пресс-службы, "Мезон" стал единственным российским предприятием, которое смогло произвести детали должного уровня и наладить их серийное производство. Для этого в мае предприятие закупило оборудование на 72 миллиона рублей, из которых 50 миллионов рублей - займ регионального фонда развития промышленности."Благодаря государственной поддержке ЗАО "Мезон" смогло закупить два современных инструментальных комплекса. Объемы производства уже увеличились вдвое, а в августе планируют вырасти в четыре раза. Налажено производство корпусных деталей, без которых невозможно запустить заводы по производству грузовых автомобилей. Раньше для этого многое поставлялось из Германии, сейчас - из Вологодской области", - приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова, посетившего завод.По его словам, для дальнейшего расширения производства регион предоставит "Мезону" новый земельный участок. На нем будет построен еще один цех.

https://ria.ru/20220630/byudzhet-1799214724.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, экономика, технологии