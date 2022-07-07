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ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/vks-1800891079.html
ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области
ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области - РИА Новости, 07.07.2022
ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области
Пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:13
2022-07-07T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
николаев (украина)
николаевская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада боеприпасов уничтожены за сутки высокоточным оружием ВКС России, сообщило в четверг Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, николаев (украина), николаевская область
12:13 07.07.2022
 
ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области

ВКС поразили пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТехник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34
Техник подготавливает к работе авиационную ракету класса воздух-поверхность Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Техник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада боеприпасов уничтожены за сутки высокоточным оружием ВКС России, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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11:47Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНиколаев (Украина)Николаевская область
 
 
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