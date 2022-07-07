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ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области

ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области - РИА Новости, 07.07.2022

ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области

Пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:13

2022-07-07T12:13

2022-07-07T12:13

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николаев (украина)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада боеприпасов уничтожены за сутки высокоточным оружием ВКС России, сообщило в четверг Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220707/samolety-1800882993.html

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Екатерина Зайцева

в мире, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, николаев (украина), николаевская область