ВКС уничтожили пункт дислокации наемников в Николаевской области
ВКС поразили пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТехник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34
Техник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада боеприпасов уничтожены за сутки высокоточным оружием ВКС России, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова", - говорится в сообщении российского военного ведомства.