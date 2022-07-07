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VK зарегистрировал домен "дзен.рф" - РИА Новости, 07.07.2022
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VK зарегистрировал домен "дзен.рф"
VK зарегистрировал домен "дзен.рф" - РИА Новости, 07.07.2022
VK зарегистрировал домен "дзен.рф"
IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф", следует из данных реестра доменов Whois. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:18
2022-07-07T18:18
экономика
яндекс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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технологии
интернет
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф", следует из данных реестра доменов Whois.Домены был зарегистрированы ООО "ВК".В апреле VK объявил о том, что достиг договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен". Уточнялось, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от ФАС.В ФАС РИА Новости сообщили в четверг, что еще не получали ходатайства на совершение сделки.
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Владимир Лаврентьев
Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, вконтакте, новости компаний - экономика, технологии, интернет
18:18 07.07.2022
 
VK зарегистрировал домен "дзен.рф"

VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф", следует из данных реестра доменов Whois.
Домены был зарегистрированы ООО "ВК".
В апреле VK объявил о том, что достиг договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен". Уточнялось, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от ФАС.
В ФАС РИА Новости сообщили в четверг, что еще не получали ходатайства на совершение сделки.
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 19:16
"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей
 
ЭкономикаЯндексФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияВКонтактеНовости компаний - ЭкономикаТехнологииИнтернет
 
 
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