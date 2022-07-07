https://ria.ru/20220707/vk-1801033946.html
VK зарегистрировал домен "дзен.рф"
VK зарегистрировал домен "дзен.рф" - РИА Новости, 07.07.2022
VK зарегистрировал домен "дзен.рф"
IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф", следует из данных реестра доменов Whois. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:18
2022-07-07T18:18
2022-07-07T18:18
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф", следует из данных реестра доменов Whois.Домены был зарегистрированы ООО "ВК".В апреле VK объявил о том, что достиг договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен". Уточнялось, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от ФАС.В ФАС РИА Новости сообщили в четверг, что еще не получали ходатайства на совершение сделки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, вконтакте, новости компаний - экономика, технологии, интернет
VK зарегистрировал домен "дзен.рф"
VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф"