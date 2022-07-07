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Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране - РИА Новости, 07.07.2022
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Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране
Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране - РИА Новости, 07.07.2022
Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране
Бывший премьер Британии Тереза Мэй заявила, что новый глава правительства должен устранить раскол в стране и партии. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:07
2022-07-07T16:08
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший премьер Британии Тереза Мэй заявила, что новый глава правительства должен устранить раскол в стране и партии.Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, великобритания, борис джонсон
16:07 07.07.2022 (обновлено: 16:08 07.07.2022)
 
Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране

Экс-премьер Тереза Мэй: новый премьер Британии должен устранить раскол в стране

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший премьер Британии Тереза Мэй
Бывший премьер Британии Тереза Мэй - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бывший премьер Британии Тереза Мэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший премьер Британии Тереза Мэй заявила, что новый глава правительства должен устранить раскол в стране и партии.
Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
"Я думаю, что главное, что должен сделать премьер, это устранить раскол - в стране и, говоря о консерваторах, в партии. И я опасаюсь, что то, что произошло в последние годы - это то, что мы увидели, как люди все больше разделены. Я думаю, что нам нужен премьер, который будет работать над объединением страны и устранением раскола", - заявила Мэй, выступая в Институте управления.
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Вчера, 14:35
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