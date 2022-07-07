https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800978627.html
Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране
Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране - РИА Новости, 07.07.2022
Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране
Бывший премьер Британии Тереза Мэй заявила, что новый глава правительства должен устранить раскол в стране и партии. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:07
2022-07-07T16:07
2022-07-07T16:08
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший премьер Британии Тереза Мэй заявила, что новый глава правительства должен устранить раскол в стране и партии.Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800939604.html
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в мире, великобритания, борис джонсон
16:07 07.07.2022 (обновлено: 16:08 07.07.2022)
Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране
Экс-премьер Тереза Мэй: новый премьер Британии должен устранить раскол в стране