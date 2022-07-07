Мэй выразила надежду, что новый премьер Британии устранит раскол в стране

"Я думаю, что главное, что должен сделать премьер, это устранить раскол - в стране и, говоря о консерваторах, в партии. И я опасаюсь, что то, что произошло в последние годы - это то, что мы увидели, как люди все больше разделены. Я думаю, что нам нужен премьер, который будет работать над объединением страны и устранением раскола", - заявила Мэй, выступая в Институте управления.