https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800941553.html
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее
Борис Джонсон, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Британии, заявил, что, хотя сейчас темные времена, будущее будет золотым. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:40
2022-07-07T14:40
2022-07-07T15:02
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Британии, заявил, что, хотя сейчас темные времена, будущее будет золотым.
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в мире, великобритания, борис джонсон
14:40 07.07.2022 (обновлено: 15:02 07.07.2022)
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее
Джонсон заявил, что сейчас в Британии темные времена, но будущее будет "золотым"