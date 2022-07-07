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Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее - РИА Новости, 07.07.2022
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Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее
Борис Джонсон, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Британии, заявил, что, хотя сейчас темные времена, будущее будет золотым. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:40
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в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Британии, заявил, что, хотя сейчас темные времена, будущее будет золотым.
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в мире, великобритания, борис джонсон
14:40 07.07.2022 (обновлено: 15:02 07.07.2022)
 
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее

Джонсон заявил, что сейчас в Британии темные времена, но будущее будет "золотым"

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Британии, заявил, что, хотя сейчас темные времена, будущее будет золотым.
"Я знаю, что даже если сейчас все кажется мрачным, наше совместное будущее будет золотым", - сказал он. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
10:57
Telegraph дал неутешительный прогноз Киеву из-за премьера Британии Джонсона
 
В миреВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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