https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800941553.html

Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее

Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее - РИА Новости, 07.07.2022

Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее

Борис Джонсон, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Британии, заявил, что, хотя сейчас темные времена, будущее будет золотым. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:40

2022-07-07T14:40

2022-07-07T15:02

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Британии, заявил, что, хотя сейчас темные времена, будущее будет золотым.

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800867001.html

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в мире, великобритания, борис джонсон