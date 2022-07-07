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Лидер оппозиции Британии признал, что стране нужна смена правительства - РИА Новости, 07.07.2022
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Лидер оппозиции Британии признал, что стране нужна смена правительства
Лидер оппозиции Британии признал, что стране нужна смена правительства - РИА Новости, 07.07.2022
Лидер оппозиции Британии признал, что стране нужна смена правительства
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что Британии нужно "новое начало", то есть нужна смена правительства, нужно... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:02
2022-07-07T15:21
в мире
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что Британии нужно "новое начало", то есть нужна смена правительства, нужно лейбористское правительство.Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства."Люди хотят перемен, нового начала. это означает, что нам нужна смена правительства, нам нужно лейбористское правительство", - заявил Стармер в эфире телеканала Sky News.
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в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
14:02 07.07.2022 (обновлено: 15:21 07.07.2022)
 
Лидер оппозиции Британии признал, что стране нужна смена правительства

Лидер Лейбористской партии Британии Стармер заявил, что стране нужна смена правительства

© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что Британии нужно "новое начало", то есть нужна смена правительства, нужно лейбористское правительство.
Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства.
"Люди хотят перемен, нового начала. это означает, что нам нужна смена правительства, нам нужно лейбористское правительство", - заявил Стармер в эфире телеканала Sky News.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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В миреВеликобританияБорис ДжонсонОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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