Оппозиция Британии пригрозила голосованием по вотуму доверия консерваторам

"Если они (консерваторы) не избавятся от него (Джонсона), тогда в национальных интересах выступят лейбористы и призовут к голосованию по вотуму недоверия, потому что мы не можем позволить, чтобы этот премьер оставался еще несколько месяцев", - заявил Стармер в эфире телеканала Sky News.