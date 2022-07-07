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Оппозиция Британии пригрозила голосованием по вотуму доверия консерваторам - РИА Новости, 07.07.2022
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Оппозиция Британии пригрозила голосованием по вотуму доверия консерваторам
Оппозиция Британии пригрозила голосованием по вотуму доверия консерваторам - РИА Новости, 07.07.2022
Оппозиция Британии пригрозила голосованием по вотуму доверия консерваторам
Лидер оппозиции Британии Кир Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от британского премьера Бориса Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:52
2022-07-07T14:54
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер оппозиции Британии Кир Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от британского премьера Бориса Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по вотуму недоверия.Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства.
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в мире, великобритания, борис джонсон
13:52 07.07.2022 (обновлено: 14:54 07.07.2022)
 
Оппозиция Британии пригрозила голосованием по вотуму доверия консерваторам

Лидер оппозиции Стармер пригрозил вотумом недоверия, если Джонсон не уйдет в отставку

© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер оппозиции Британии Кир Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от британского премьера Бориса Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по вотуму недоверия.
Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства.
"Если они (консерваторы) не избавятся от него (Джонсона), тогда в национальных интересах выступят лейбористы и призовут к голосованию по вотуму недоверия, потому что мы не можем позволить, чтобы этот премьер оставался еще несколько месяцев", - заявил Стармер в эфире телеканала Sky News.
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