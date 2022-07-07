https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800920496.html

СМИ узнали, во сколько обойдется налогоплательщикам отставка Джонсона

СМИ узнали, во сколько обойдется налогоплательщикам отставка Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ узнали, во сколько обойдется налогоплательщикам отставка Джонсона

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам в более чем 420 тысяч фунтов стерлингов,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:39

2022-07-07T13:39

2022-07-07T13:43

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам в более чем 420 тысяч фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тысяч фунтов, сообщила в четверг газета Independent.Согласно акту о пенсиях министерских и других сотрудников от 1991 года, члены парламента, уходящие в отставку, получают до 25% от их годовой заработной платы, отмечается в статье.Это правило применяется независимо от причин и обстоятельств отставки, и выплаты получат даже министры, которые были назначены Джонсоном на должность всего лишь два дня назад, пишет издание.Министры в правительстве зарабатывают от 22 до 67 тысяч фунтов стерлингов поверх их зарплаты, получаемой в качестве членов парламента, сам Джонсон получает дополнительные 75 тысяч, сообщает Independent.Таким образом, Риши Сунак и Саджид Джавид, бывшие министры финансов и здравоохранения соответственно, подавшие в отставку два дня назад, могут получить около 17 тысяч фунтов стерлингов.Сам Джонсон получит около 19 тысяч фунтов стерлингов, говорится в статье.Такие цифры возмутили британцев, потому что в случае отставки чиновники не остаются без работы, а просто возвращаются к роли рядовых членов парламента, где получают стандартную зарплату в более чем 84 тысяч фунтов, отмечает газета. Оппозиция призывает Джонсона отказаться от выплат.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Ранее СМИ сообщали, что он может остаться на посту до назначения нового лидера Консервативной партии в октябре, когда состоится партийный съезд.Однако ранее некоторые члены партии поставили под вопрос пребывание Джонсона на посту в ближайшие несколько месяцев. Один из них призвал к назначению временно исполняющего обязанности премьер-министра, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1800906708.html

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800873184.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901281.html

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800867001.html

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в мире, великобритания, европа, сша, саджид джавид, филипп (король бельгии), борис джонсон