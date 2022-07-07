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СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства
СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства
Премьер Британии Борис Джонсон начинает назначать временных членов правительства, они соглашаются вступить в должности, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:20
2022-07-07T13:20
2022-07-07T13:59
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон начинает назначать временных членов правительства, они соглашаются вступить в должности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Ранее британские СМИ утверждали, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться премьером до избрания нового лидера Консервативной партии.Телеканал Sky News отмечает, что оглашение имен новых членов правительства ожидается в скором времени.
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в мире, великобритания, борис джонсон
13:20 07.07.2022 (обновлено: 13:59 07.07.2022)
СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства
Блумберг: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства, они согласны