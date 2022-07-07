https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800913782.html

СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства

СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства

Премьер Британии Борис Джонсон начинает назначать временных членов правительства, они соглашаются вступить в должности, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:20

2022-07-07T13:20

2022-07-07T13:59

в мире

великобритания

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149066/09/1490660942_0:405:4320:2835_1920x0_80_0_0_d955508dfad6a237a0a86be7458ee1e9.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон начинает назначать временных членов правительства, они соглашаются вступить в должности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Ранее британские СМИ утверждали, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться премьером до избрания нового лидера Консервативной партии.Телеканал Sky News отмечает, что оглашение имен новых членов правительства ожидается в скором времени.

https://ria.ru/20220706/ssha-1800802856.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, борис джонсон