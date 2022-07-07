https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800896329.html

Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени

Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени - РИА Новости, 07.07.2022

Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает далекой от идеала идею о том, что премьер Британии Борис Джонсон, который по данным СМИ намерен в четверг... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:29

2022-07-07T12:29

2022-07-07T13:39

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великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает далекой от идеала идею о том, что премьер Британии Борис Джонсон, который по данным СМИ намерен в четверг подать в отставку, останется у власти до осени.Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

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в мире, великобритания, борис джонсон