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Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени - РИА Новости, 07.07.2022
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Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени
Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени - РИА Новости, 07.07.2022
Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени
Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает далекой от идеала идею о том, что премьер Британии Борис Джонсон, который по данным СМИ намерен в четверг... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:29
2022-07-07T13:39
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает далекой от идеала идею о том, что премьер Британии Борис Джонсон, который по данным СМИ намерен в четверг подать в отставку, останется у власти до осени.Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии.
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в мире, великобритания, борис джонсон
12:29 07.07.2022 (обновлено: 13:39 07.07.2022)
 
Глава Шотландии не хочет видеть Джонсона на посту даже до осени

Глава Шотландии против идеи о том, чтобы Джонсон исполнял обязанности премьера до осени

© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Flickr / Hernán Piñera
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает далекой от идеала идею о том, что премьер Британии Борис Джонсон, который по данным СМИ намерен в четверг подать в отставку, останется у власти до осени.
Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии.
"Придёт облегчение от того, что хаос последних дней (на самом деле месяцев) закончится, хотя идея о том, что Борис Джонсон останется премьером до осени, кажется далекой от идеала и, конечно же, не жизнеспособной" - написала Стерджен в Twitter.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
08:00
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