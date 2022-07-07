https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800873184.html
Министр обороны Великобритании призвал принудительно сменить лидера партии
Министр обороны Великобритании призвал принудительно сменить лидера партии - РИА Новости, 07.07.2022
Министр обороны Великобритании призвал принудительно сменить лидера партии
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал однопартийцев применить механизм смены лидера партии. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:20
2022-07-07T11:20
2022-07-07T11:20
в мире
великобритания
бен уоллес
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал однопартийцев применить механизм смены лидера партии."У некоторых из нас есть обязанность защищать эту страну, независимо от того, кто премьер-министр. У партии есть механизм смены лидера, и я советую коллегам использовать этот механизм", - заявил Уоллес в своем Twitter.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Всего за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, бен уоллес, борис джонсон
Министр обороны Великобритании призвал принудительно сменить лидера партии
Министр обороны Великобритании Уоллес призвал применить механизм смены лидера партии
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал
однопартийцев применить механизм смены лидера партии.
"У некоторых из нас есть обязанность защищать эту страну, независимо от того, кто премьер-министр. У партии есть механизм смены лидера, и я советую коллегам использовать этот механизм", - заявил Уоллес в своем Twitter.
Бывший замглавы британского МИД по делам Европы
и США
Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Всего за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.
В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.
Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.