https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800869717.html
Новый министр образования Британии подала в отставку
Новый министр образования Британии подала в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Новый министр образования Британии подала в отставку
Новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:12
2022-07-07T11:12
2022-07-07T11:12
в мире
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борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку.Ранее сообщалось, что Донелан станет министром вместо назначенного главой минфина Надима Захави. Надим Захави, занимавший должность министра образования, был назначен главой министерства финансов.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
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в мире, великобритания, борис джонсон
Новый министр образования Британии подала в отставку
Новый министр образования Великобритании Мишель Донелан подала в отставку