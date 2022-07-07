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Министр Великобритании по вопросам судов подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
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Министр Великобритании по вопросам судов подал в отставку
Министр Великобритании по вопросам судов подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Министр Великобритании по вопросам судов подал в отставку
Министр Великобритании по вопросам судов Джеймс Картлидж заявил, что уходит в отставку, направив соответствующее прошение премьер-министру страны Борису... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:09
2022-07-07T11:10
в мире
великобритания
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам судов Джеймс Картлидж заявил, что уходит в отставку, направив соответствующее прошение премьер-министру страны Борису Джонсону."Я пишу, чтобы подать в отставку и с сожалением уйти с поста министра по вопросам судов", - говорится в письме, опубликованном в его Twitter.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Всего менее чем за сутки свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
https://ria.ru/20220706/ministr-1800821004.html
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в мире, великобритания, филипп (король бельгии), европа, сша
11:09 07.07.2022 (обновлено: 11:10 07.07.2022)
 
Министр Великобритании по вопросам судов подал в отставку

Министр Великобритании по вопросам судов Джеймс Картлидж подал в отставку

© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Flickr / Hernán Piñera
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам судов Джеймс Картлидж заявил, что уходит в отставку, направив соответствующее прошение премьер-министру страны Борису Джонсону.
"Я пишу, чтобы подать в отставку и с сожалением уйти с поста министра по вопросам судов", - говорится в письме, опубликованном в его Twitter.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
08:00
Украина под ударом: ее главный защитник — на грани краха
Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Всего менее чем за сутки свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 23:24
СМИ: Джонсон уволил министра ЖКХ, призывавшего его уйти в отставку
В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.
Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
10:47
Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку
 
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