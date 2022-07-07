https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800854306.html

СМИ: не менее 50 чиновников вышли из состава британского правительства

СМИ: не менее 50 чиновников вышли из состава британского правительства - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: не менее 50 чиновников вышли из состава британского правительства

По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава британского правительства, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:59

2022-07-07T09:59

2022-07-07T10:51

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава британского правительства, сообщает телеканал Sky News.Последним о своей отставке объявил парламентский замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен."Это означает, что 50 членов правительства ушли в отставку", - сообщил телеканал Sky News.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

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