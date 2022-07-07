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СМИ: не менее 50 чиновников вышли из состава британского правительства
СМИ: не менее 50 чиновников вышли из состава британского правительства - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: не менее 50 чиновников вышли из состава британского правительства
По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава британского правительства, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:59
2022-07-07T09:59
2022-07-07T10:51
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава британского правительства, сообщает телеканал Sky News.Последним о своей отставке объявил парламентский замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен."Это означает, что 50 членов правительства ушли в отставку", - сообщил телеканал Sky News.
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в мире, великобритания, борис джонсон, правительство великобритании
09:59 07.07.2022 (обновлено: 10:51 07.07.2022)
СМИ: не менее 50 чиновников вышли из состава британского правительства
Sky News сообщил выходе 50 британских чиновников из состава правительства Джонсона