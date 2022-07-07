https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800850878.html

Британское посольство в Москве отказалось менять адрес

Британское посольство в Москве отказалось менять адрес - РИА Новости, 07.07.2022

Британское посольство в Москве отказалось менять адрес

Британское посольство в России заявило РИА Новости, что не будет пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:36

2022-07-07T09:36

2022-07-07T10:27

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Британское посольство в России заявило РИА Новости, что не будет пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной.Накануне столичный департамент городского имущества сообщил, что посольство Соединенного Королевства получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Эту информацию внесли в адресный реестр Москвы и Федеральную информационную адресную систему, а также провели привязку адресных контуров.Как следует из комментария дипмиссии, британские дипломаты не намерены признавать это изменение."Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства", — заявили в пресс-службе. Там он значится как 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.Наименование "Площадь Луганской Народной Республики" получила безымянная территория, расположенная вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление 5 июля.В конце июня столичные власти переименовали территорию около посольства США — теперь оно располагается по адресу: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1. В ответ дипмиссия вообще убрала с сайта адрес в привычном формате — там указаны только широта и долгота.

https://ria.ru/20220214/velikobritaniya-1772781934.html

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в мире, россия, великобритания, сергей собянин, москва, луганская народная республика