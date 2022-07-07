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Британское посольство в Москве отказалось менять адрес - РИА Новости, 07.07.2022
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Британское посольство в Москве отказалось менять адрес
Британское посольство в Москве отказалось менять адрес - РИА Новости, 07.07.2022
Британское посольство в Москве отказалось менять адрес
Британское посольство в России заявило РИА Новости, что не будет пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:36
2022-07-07T10:27
в мире
россия
великобритания
сергей собянин
москва
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Британское посольство в России заявило РИА Новости, что не будет пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной.Накануне столичный департамент городского имущества сообщил, что посольство Соединенного Королевства получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Эту информацию внесли в адресный реестр Москвы и Федеральную информационную адресную систему, а также провели привязку адресных контуров.Как следует из комментария дипмиссии, британские дипломаты не намерены признавать это изменение."Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства", — заявили в пресс-службе. Там он значится как 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.Наименование "Площадь Луганской Народной Республики" получила безымянная территория, расположенная вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление 5 июля.В конце июня столичные власти переименовали территорию около посольства США — теперь оно располагается по адресу: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1. В ответ дипмиссия вообще убрала с сайта адрес в привычном формате — там указаны только широта и долгота.
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в мире, россия, великобритания, сергей собянин, москва, луганская народная республика
09:36 07.07.2022 (обновлено: 10:27 07.07.2022)
 
Британское посольство в Москве отказалось менять адрес

Посольство Британии в Москве отказалось менять адрес и указывать площадь ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Британское посольство в России заявило РИА Новости, что не будет пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной.
Накануне столичный департамент городского имущества сообщил, что посольство Соединенного Королевства получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Эту информацию внесли в адресный реестр Москвы и Федеральную информационную адресную систему, а также провели привязку адресных контуров.
Как следует из комментария дипмиссии, британские дипломаты не намерены признавать это изменение.
"Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства", — заявили в пресс-службе. Там он значится как 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.
Наименование "Площадь Луганской Народной Республики" получила безымянная территория, расположенная вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление 5 июля.
В конце июня столичные власти переименовали территорию около посольства США — теперь оно располагается по адресу: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1. В ответ дипмиссия вообще убрала с сайта адрес в привычном формате — там указаны только широта и долгота.
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