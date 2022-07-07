https://ria.ru/20220707/uzbekistan-1800918080.html
Усиленные блокпосты в Нукусе остаются только в центре и при въезде в город
Усиленные блокпосты в Нукусе остаются только в центре и при въезде в город - РИА Новости, 07.07.2022
Усиленные блокпосты в Нукусе остаются только в центре и при въезде в город
Усиленные блокпосты сохраняются только в центре и при въезде в Нукус, столицу республики Каракалпакстан, где прошли беспорядки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:32
2022-07-07T13:32
2022-07-07T13:34
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шавкат мирзиеев
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НУКУС (УЗБЕКИСТАН), 7 июл – РИА Новости. Усиленные блокпосты сохраняются только в центре и при въезде в Нукус, столицу республики Каракалпакстан, где прошли беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.В настоящее время усиленные блокпосты сохраняются при въезде в Нукус, а также в так называемом "правительственном" районе, где расположены здания госучреждений и, прежде всего, Жокаргы Кенеса (парламента) и Совета министров Каракалпакстана.Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. В ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано – 516, в том числе иностранные граждане. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
https://ria.ru/20220706/uzbekistan-1800740357.html
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, каракалпакстан
13:32 07.07.2022 (обновлено: 13:34 07.07.2022)
Усиленные блокпосты в Нукусе остаются только в центре и при въезде в город
Усиленные блокпосты сохраняются только в центре и при въезде в Нукус, где были беспорядки
НУКУС (УЗБЕКИСТАН), 7 июл – РИА Новости. Усиленные блокпосты сохраняются только в центре и при въезде в Нукус, столицу республики Каракалпакстан, где прошли беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана
. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
ввел в Каракалпакстане
режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
В настоящее время усиленные блокпосты сохраняются при въезде в Нукус, а также в так называемом "правительственном" районе, где расположены здания госучреждений и, прежде всего, Жокаргы Кенеса (парламента) и Совета министров Каракалпакстана.
Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. В ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано – 516, в том числе иностранные граждане. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.