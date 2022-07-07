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"Это все Путин": в США рассказали, как Байден уничтожает собственную страну - РИА Новости, 07.07.2022
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"Это все Путин": в США рассказали, как Байден уничтожает собственную страну
"Это все Путин": в США рассказали, как Байден уничтожает собственную страну - РИА Новости, 07.07.2022
"Это все Путин": в США рассказали, как Байден уничтожает собственную страну
Бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T06:05
2022-07-07T06:15
в мире
сша
россия
украина
цены на нефть
джо байден
дональд трамп
такер карлсон
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить, заявил в эфире Fox News политический обозреватель Такер Карлсон.Журналист напомнил, что президент США обвинил в росте цен Путина."Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации — и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь", — подчеркнул обозреватель.Он привел данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го — задолго до начала спецоперации России — топливо выросло в цене на 66 процентов. Причина, по мнению журналиста, кроется в отмене проектов нефтепроводов, отказе от лизинга территорий для добычи газа и возвращении Штатов в Парижское соглашение по климату, из которого вышел предыдущий президент Дональд Трамп. Все это делается в угоду зеленой энергетике, пояснил эксперт.Он напомнил, что еще 31 марта американский лидер распорядился в течение полугода ежедневно высвобождать нефть из стратегических резервов страны. По словам журналиста, это худшее, что Байден мог совершить в год, когда должны состояться выборы в палату представителей."Что мог сделать Байден — произвести больше нефти на нашей территории. Но это было бы слишком просто, слишком хорошо для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Вместо этого он решил сделать что-то настолько безумное и опасное, о чем тот, кто целенаправленно хотел бы навредить США, мог вообще лишь только подумать", — посетовал обозреватель.Цена на бензин в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. Из-за роста цен на топливо американцы стали чаще воровать бензин.Для того, чтобы снизить цены, Штаты по решению Байдена стали ежедневно высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегического резерва и продолжат это делать до октября. американский также регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. Однако стоимость дизельного топлива держится в районе пяти долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше ста долларов за баррель. Несмотря на это официальные лица в США заявляют, что без высвобождения нефти из стратегических запасов цены могли бы быть выше.Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
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в мире, сша, россия, украина, цены на нефть, джо байден, дональд трамп, такер карлсон
06:05 07.07.2022 (обновлено: 06:15 07.07.2022)
 
"Это все Путин": в США рассказали, как Байден уничтожает собственную страну

Журналист Fox News Карлсон: в ценах на бензин в США виновата политика Байдена, а не Путин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить, заявил в эфире Fox News политический обозреватель Такер Карлсон.

"В обозримом будущем нефть и газ — критически важные ресурсы для цивилизации, и это абсолютно никаким образом невозможно изменить. Это должно стать хорошей новостью для Америки, потому что тут, в Соединенных Штатах, у нас этого полным полно. Мы богаты, потому что мы богаты природными ресурсами. <...> Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. <...> Как такое могло произойти? <...> Джо Байден предложил свое объяснение", — сказал Карлсон.

Журналист напомнил, что президент США обвинил в росте цен Путина.
"Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации — и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь", — подчеркнул обозреватель.
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Он привел данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го — задолго до начала спецоперации России — топливо выросло в цене на 66 процентов. Причина, по мнению журналиста, кроется в отмене проектов нефтепроводов, отказе от лизинга территорий для добычи газа и возвращении Штатов в Парижское соглашение по климату, из которого вышел предыдущий президент Дональд Трамп. Все это делается в угоду зеленой энергетике, пояснил эксперт.

"Джо Байден начал кричать: "это цены Путина, Путин сделал это". Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций — они не могли поверить, потому что это чушь", — отметил Карлсон.

Он напомнил, что еще 31 марта американский лидер распорядился в течение полугода ежедневно высвобождать нефть из стратегических резервов страны. По словам журналиста, это худшее, что Байден мог совершить в год, когда должны состояться выборы в палату представителей.
"Что мог сделать Байден — произвести больше нефти на нашей территории. Но это было бы слишком просто, слишком хорошо для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Вместо этого он решил сделать что-то настолько безумное и опасное, о чем тот, кто целенаправленно хотел бы навредить США, мог вообще лишь только подумать", — посетовал обозреватель.
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Цена на бензин в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. Из-за роста цен на топливо американцы стали чаще воровать бензин.
Для того, чтобы снизить цены, Штаты по решению Байдена стали ежедневно высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегического резерва и продолжат это делать до октября. американский также регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. Однако стоимость дизельного топлива держится в районе пяти долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше ста долларов за баррель. Несмотря на это официальные лица в США заявляют, что без высвобождения нефти из стратегических запасов цены могли бы быть выше.
Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
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