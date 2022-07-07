https://ria.ru/20220707/ukraina-1801051931.html

CNN опубликовал видео обстрелов со стороны Украины

CNN опубликовал видео обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 07.07.2022

CNN опубликовал видео обстрелов со стороны Украины

Телеканал CNN опубликовал видео, на котором украинские войска ведут огонь из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:10

2022-07-07T19:10

2022-07-07T19:10

специальная военная операция на украине

джо байден

сергей лавров

донецкая народная республика

россия

украина

мвд лнр

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Телеканал CNN опубликовал видео, на котором украинские войска ведут огонь из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что украинские войска впервые использовали HIMARS при обстреле территорий республик. В МВД ЛНР сообщали, что эти РСЗО уже стреляют по гражданскому населению республики. В среду в Минобороны РФ заявили, что ВКС РФ уничтожили две пусковые установки HIMARS в ДНР.В вышедшем репортаже корреспондент CNN заявил, что его съемочная группа находилась на позиции, где украинские войска используют эти РСЗО. В репортаже телеканала говорится, что после каждого залпа из HIMARS украинские военные "следят за российскими СМИ и социальными сетями, чтобы увидеть последствия работы".Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800523048.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джо байден, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина, мвд лнр, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны сша, в мире