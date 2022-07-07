CNN опубликовал видео обстрелов со стороны Украины
CNN опубликовал видео обстрелов со стороны Украины из РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Телеканал CNN опубликовал видео, на котором украинские войска ведут огонь из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
В вышедшем репортаже корреспондент CNN заявил, что его съемочная группа находилась на позиции, где украинские войска используют эти РСЗО. В репортаже телеканала говорится, что после каждого залпа из HIMARS украинские военные "следят за российскими СМИ и социальными сетями, чтобы увидеть последствия работы".
Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.