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Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801015845.html
Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД
Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 07.07.2022
Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД
Китай продолжит твердо стоять на правильной стороне истории в украинском вопросе, настаивая на примирении и проведении переговоров, заявил в четверг глава МИД... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:31
2022-07-07T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
ван и (политик)
китай
мид кнр
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Китай продолжит твердо стоять на правильной стороне истории в украинском вопросе, настаивая на примирении и проведении переговоров, заявил в четверг глава МИД КНР в ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром."Китай выступает против использования украинского кризиса для разжигания в мире идеологии холодной войны и противостояния лагерей, конструирования новой холодной войны. Когда мир находится перед лицом серьезных вызовов, ему нужно единство, а не раздробленность. Нужен диалог, а не конфронтация", - сказал Ван И. Глава МИД КНР также отметил, что Китай продолжит твердо стоять "на правильной стороне истории, на стороне тех, кто настаивает на примирении и проведении переговоров".Встреча министров прошла на полях заседания "Группы двадцати" на острове Бали.
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китай
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в мире, ван и (политик), китай, мид кнр, украина, ситуация в днр и лнр
17:31 07.07.2022
 
Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД

Глава МИД КНР Ван И: Пекин продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Китай продолжит твердо стоять на правильной стороне истории в украинском вопросе, настаивая на примирении и проведении переговоров, заявил в четверг глава МИД КНР в ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
"Китай выступает против использования украинского кризиса для разжигания в мире идеологии холодной войны и противостояния лагерей, конструирования новой холодной войны. Когда мир находится перед лицом серьезных вызовов, ему нужно единство, а не раздробленность. Нужен диалог, а не конфронтация", - сказал Ван И. Глава МИД КНР также отметил, что Китай продолжит твердо стоять "на правильной стороне истории, на стороне тех, кто настаивает на примирении и проведении переговоров".
Встреча министров прошла на полях заседания "Группы двадцати" на острове Бали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВан И (политик)КитайМИД КНРУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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