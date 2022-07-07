https://ria.ru/20220707/ukraina-1801015845.html

Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД

Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 07.07.2022

Китай продолжит стоять на правильной стороне истории по Украине, заявил МИД

Китай продолжит твердо стоять на правильной стороне истории в украинском вопросе, настаивая на примирении и проведении переговоров, заявил в четверг глава МИД... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:31

2022-07-07T17:31

2022-07-07T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

ван и (политик)

китай

мид кнр

украина

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Китай продолжит твердо стоять на правильной стороне истории в украинском вопросе, настаивая на примирении и проведении переговоров, заявил в четверг глава МИД КНР в ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром."Китай выступает против использования украинского кризиса для разжигания в мире идеологии холодной войны и противостояния лагерей, конструирования новой холодной войны. Когда мир находится перед лицом серьезных вызовов, ему нужно единство, а не раздробленность. Нужен диалог, а не конфронтация", - сказал Ван И. Глава МИД КНР также отметил, что Китай продолжит твердо стоять "на правильной стороне истории, на стороне тех, кто настаивает на примирении и проведении переговоров".Встреча министров прошла на полях заседания "Группы двадцати" на острове Бали.

https://ria.ru/20220707/voyna-1800833835.html

китай

украина

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Кирилл Волков

в мире, ван и (политик), китай, мид кнр, украина, ситуация в днр и лнр