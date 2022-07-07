17:11 07.07.2022 (обновлено: 17:12 07.07.2022)
Зеленский обсудил с американскими сенаторами поставки оружия Украине
Президент Зеленский обсудил в Киеве с американскими сенаторами поставки оружия Украине
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встретился в Киеве с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, отметив, что ждет от конгресса США поддержки в поставках Киеву систем противовоздушной обороны.
"Рад встрече с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Двухпалатная и двухпартийная поддержка для нас очень важна… Рассчитываем на поддержку конгресса в вопросе поставки современных систем противовоздушной обороны", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.