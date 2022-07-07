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Зеленский обсудил с американскими сенаторами поставки оружия Украине - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801008786.html
Зеленский обсудил с американскими сенаторами поставки оружия Украине
Зеленский обсудил с американскими сенаторами поставки оружия Украине - РИА Новости, 07.07.2022
Зеленский обсудил с американскими сенаторами поставки оружия Украине
Владимир Зеленский заявил, что встретился в Киеве с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, отметив, что ждет от конгресса США поддержки в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:11
2022-07-07T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
линдси грэм
ричард блюменталь
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встретился в Киеве с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, отметив, что ждет от конгресса США поддержки в поставках Киеву систем противовоздушной обороны."Рад встрече с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Двухпалатная и двухпартийная поддержка для нас очень важна… Рассчитываем на поддержку конгресса в вопросе поставки современных систем противовоздушной обороны", - написал Зеленский в Telegram-канале.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, нато, линдси грэм, ричард блюменталь, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
17:11 07.07.2022 (обновлено: 17:12 07.07.2022)
 
Зеленский обсудил с американскими сенаторами поставки оружия Украине

Президент Зеленский обсудил в Киеве с американскими сенаторами поставки оружия Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встретился в Киеве с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, отметив, что ждет от конгресса США поддержки в поставках Киеву систем противовоздушной обороны.
"Рад встрече с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Двухпалатная и двухпартийная поддержка для нас очень важна… Рассчитываем на поддержку конгресса в вопросе поставки современных систем противовоздушной обороны", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОЛиндси ГрэмРичард БлюментальВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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