https://ria.ru/20220707/ukraina-1800987521.html
В ДНР вместе с российской армией воюют жители Крыма и Донбасса
В ДНР вместе с российской армией воюют жители Крыма и Донбасса - РИА Новости, 07.07.2022
В ДНР вместе с российской армией воюют жители Крыма и Донбасса
Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных Сил РФ активно работают на Николаевском направлении, уничтожая военную технику украинских войск, в составе РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:29
2022-07-07T16:29
2022-07-07T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
донбасс
войска воздушно-космической обороны
республика крым
украина
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июл – РИА Новости. Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных Сил РФ активно работают на Николаевском направлении, уничтожая военную технику украинских войск, в составе артподразделений здесь воюют крымчане и жители Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с российских позиций в Херсонской области на линии соприкосновения.Военнослужащие российской армии показали РИА Новости работу 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", РСЗО "Смерч", самоходного противотанкового комплекса (ПТРК) "Хризантема", 152-мм гаубиц "Мста-Б".В одном из артиллерийских полков из Крыма, который воюет на Николаевском направлении, служат как крымчане, так и пришедшие по контракту жители Донбасса."Был приказ о мобилизации в Донецкой Народной Республике, мы с моим другом пошли в армию по мобилизации. Отслужив там три месяца, я принял решение пойти на контракт в Вооруженные Силы Российской Федерации. Сейчас служу по своей специальности - той, которой учился: раньше на Украине служил на "Смерчах", - рассказывает уроженец ДНР из подразделения реактивной артиллерии.Крымский татарин Марлен из артполка 152-мм гаубиц говорит, что служит в российской армии уже много лет: "Я сам родом из Крыма. Пришел на контракт в 2015 году осознанно, пошел защищать свою Родину – Россию". Его однополчанин Павел рассказывает, что по целям бьют точно: "Отрабатывают все цели, снаряды подготавливают должным образом, чтобы всем залетало куда надо".Один из командиров сообщил, что "подразделение полка выполняет задачи на Николаевском направлении, в ходе выполнения задач уничтожены десятки единиц военной техники противника, систематически уничтожается его живая сила, огневые средства".Об успехах на Николаевском направлении ранее в четверг сообщало и Минобороны РФ. По заявлению ведомства, в Николаевской области ВКС России уничтожили высокоточным оружием пункт дислокации наемников в Посад-Покровском и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в районе Надеждовки и Зеленого Гая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800939604.html
россия
донецкая народная республика
донбасс
республика крым
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"Пошел защищать свою Родину" – жители Крыма и Донбасса об участии в спецоперации на Украине
Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных Сил РФ активно работают на Николаевском направлении, уничтожая военную технику украинских войск, в составе артподразделений здесь воюют крымчане и жители Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с российских позиций в Херсонской области на линии соприкосновения.
2022-07-07T16:29
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в мире, россия, донецкая народная республика, донбасс, войска воздушно-космической обороны, республика крым, украина
16:29 07.07.2022 (обновлено: 20:46 07.07.2022)
В ДНР вместе с российской армией воюют жители Крыма и Донбасса
Артиллеристы из Крыма и Донбасса в рядах ВС России воюют на Николаевском направлении