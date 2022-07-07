https://ria.ru/20220707/ukraina-1800987521.html

В ДНР вместе с российской армией воюют жители Крыма и Донбасса

В ДНР вместе с российской армией воюют жители Крыма и Донбасса - РИА Новости, 07.07.2022

В ДНР вместе с российской армией воюют жители Крыма и Донбасса

Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных Сил РФ активно работают на Николаевском направлении, уничтожая военную технику украинских войск, в составе РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:29

2022-07-07T16:29

2022-07-07T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

донбасс

войска воздушно-космической обороны

республика крым

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800996924_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbf11b6d41437d2b63208f324c366214.jpg

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июл – РИА Новости. Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных Сил РФ активно работают на Николаевском направлении, уничтожая военную технику украинских войск, в составе артподразделений здесь воюют крымчане и жители Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с российских позиций в Херсонской области на линии соприкосновения.Военнослужащие российской армии показали РИА Новости работу 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", РСЗО "Смерч", самоходного противотанкового комплекса (ПТРК) "Хризантема", 152-мм гаубиц "Мста-Б".В одном из артиллерийских полков из Крыма, который воюет на Николаевском направлении, служат как крымчане, так и пришедшие по контракту жители Донбасса."Был приказ о мобилизации в Донецкой Народной Республике, мы с моим другом пошли в армию по мобилизации. Отслужив там три месяца, я принял решение пойти на контракт в Вооруженные Силы Российской Федерации. Сейчас служу по своей специальности - той, которой учился: раньше на Украине служил на "Смерчах", - рассказывает уроженец ДНР из подразделения реактивной артиллерии.Крымский татарин Марлен из артполка 152-мм гаубиц говорит, что служит в российской армии уже много лет: "Я сам родом из Крыма. Пришел на контракт в 2015 году осознанно, пошел защищать свою Родину – Россию". Его однополчанин Павел рассказывает, что по целям бьют точно: "Отрабатывают все цели, снаряды подготавливают должным образом, чтобы всем залетало куда надо".Один из командиров сообщил, что "подразделение полка выполняет задачи на Николаевском направлении, в ходе выполнения задач уничтожены десятки единиц военной техники противника, систематически уничтожается его живая сила, огневые средства".Об успехах на Николаевском направлении ранее в четверг сообщало и Минобороны РФ. По заявлению ведомства, в Николаевской области ВКС России уничтожили высокоточным оружием пункт дислокации наемников в Посад-Покровском и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в районе Надеждовки и Зеленого Гая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800939604.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Пошел защищать свою Родину" – жители Крыма и Донбасса об участии в спецоперации на Украине Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных Сил РФ активно работают на Николаевском направлении, уничтожая военную технику украинских войск, в составе артподразделений здесь воюют крымчане и жители Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с российских позиций в Херсонской области на линии соприкосновения. 2022-07-07T16:29 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, донбасс, войска воздушно-космической обороны, республика крым, украина