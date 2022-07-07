https://ria.ru/20220707/ukraina-1800932097.html

Европарламент одобрил выделение финансовой помощи Украине

Европарламент одобрил выделение финансовой помощи Украине - РИА Новости, 07.07.2022

Европарламент одобрил выделение финансовой помощи Украине

Европарламент (ЕП) одобрил выделение Украине нового кредита макрофинансовой помощи на 1 миллиард евро, говорится в его сообщении. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:12

2022-07-07T14:12

2022-07-07T14:44

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Европарламент (ЕП) одобрил выделение Украине нового кредита макрофинансовой помощи на 1 миллиард евро, говорится в его сообщении."В четверг депутаты Европарламента дали зеленый свет макрофинансовому кредиту в размере 1 миллиарда евро", - говорится в нем.Ранее эту поддержку предложила выделить Еврокомиссия (ЕК). Ее ещё должен одобрить Совет стран ЕС. В ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить средства летом.Эти средства из нового пакета макрофинансовой поддержки, анонсированного Еврокомиссией в мае, общий объём которой может составить до 9 миллиардов евро. Майский пакет был поддержан лидерами стран Евросоюза, но не был окончательно одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС.Согласно июльскому предложению, 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях, сообщала ЕК. Тогда же она отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро предоставит стране 1 миллиард евро.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800365060.html

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украина, европарламент, еврокомиссия, евросоюз