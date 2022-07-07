https://ria.ru/20220707/ukraina-1800873774.html

Посол России в Берлине назвал лучшие гарантии безопасности Украине

Посол России в Берлине назвал лучшие гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 07.07.2022

Посол России в Берлине назвал лучшие гарантии безопасности Украине

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя высказывание руководства Германии о готовности дать гарантии безопасности Украине, заявил, что конкретики по этим... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:22

2022-07-07T11:22

2022-07-07T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

украина

сергей нечаев (дипломат)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя высказывание руководства Германии о готовности дать гарантии безопасности Украине, заявил, что конкретики по этим заявлениям пока нет, но лучшими гарантиями станет отсутствие поставок летального вооружения киевскому режиму."Что такое гарантии безопасности? Кому они будут даны? На каких условиях? Во всяком случае, этот шаг, если такое состоится, Германия в одиночку принимать не будет, немцы будут согласовывать эти так называемые гарантии с другими своими ближайшими союзниками по НАТО и самостоятельно ни на что не пойдут", - сказал посол в эфире "России 24", отметив, что "пока никакой конкретики, что за этой фразой канцлера стоит, не прозвучало"."Лучшие гарантии - не поставлять летальные ворожения киевскому режиму, из которых стреляют уже не только по Донбассу, но и по российским областям, по Белгороду, Курску, как вы знаете, там человеческие жертвы, там дети гибнут, вот на это бы внимание обратить. Не говоря о том, что это оружие расползается по всему миру и ходит в криминальный оборот", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220706/germaniya-1800785162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, украина, сергей нечаев (дипломат), ситуация в днр и лнр