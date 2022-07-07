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Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы под Брянском
Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы под Брянском - РИА Новости, 07.07.2022
Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы под Брянском
Линия электропередач в Брянском селе Некислицы повреждена в результате обстрела в среду со стороны Украины, специалисты приступили к ее восстановлению, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:22
2022-07-07T08:22
2022-07-07T08:30
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БРЯНСК, 7 июл - РИА Новости. Линия электропередач в Брянском селе Некислицы повреждена в результате обстрела в среду со стороны Украины, специалисты приступили к ее восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Накануне Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины приграничного села Некислицы Севского района, жертв и пострадавших нет.
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в мире, россия, украина, севский район, жкх
08:22 07.07.2022 (обновлено: 08:30 07.07.2022)
Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы под Брянском
Губернатор Богомаз: повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы