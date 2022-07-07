https://ria.ru/20220707/ukraina-1800840835.html

Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы под Брянском

Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы под Брянском - РИА Новости, 07.07.2022

Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы под Брянском

Линия электропередач в Брянском селе Некислицы повреждена в результате обстрела в среду со стороны Украины, специалисты приступили к ее восстановлению, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:22

2022-07-07T08:22

2022-07-07T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

севский район

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg

БРЯНСК, 7 июл - РИА Новости. Линия электропередач в Брянском селе Некислицы повреждена в результате обстрела в среду со стороны Украины, специалисты приступили к ее восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Накануне Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины приграничного села Некислицы Севского района, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

россия

украина

севский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, севский район, жкх