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ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО - РИА Новости, 07.07.2022
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ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО - РИА Новости, 07.07.2022
ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:18
2022-07-07T10:34
в мире
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
украина
евросоюз
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.По словам собеседника агентства, в результате участия России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять "достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру"."Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров", — заключил Давыдов.
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в мире, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), украина, евросоюз, россия
03:18 07.07.2022 (обновлено: 10:34 07.07.2022)
 
ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

Замглавы ФТС Давыдов сообщил о попытке ЕС и Украины приостановить участие России во ВТамО

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
"Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в результате участия России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять "достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру".
"Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров", — заключил Давыдов.
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