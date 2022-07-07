https://ria.ru/20220707/uchastie-1800830189.html

ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО - РИА Новости, 07.07.2022

ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:18

2022-07-07T03:18

2022-07-07T10:34

в мире

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

украина

евросоюз

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.По словам собеседника агентства, в результате участия России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять "достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру"."Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров", — заключил Давыдов.

https://ria.ru/20220707/granitsa-1800829994.html

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в мире, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), украина, евросоюз, россия