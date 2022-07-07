https://ria.ru/20220707/uchastie-1800830189.html
ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО - РИА Новости, 07.07.2022
ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:18
2022-07-07T03:18
2022-07-07T10:34
в мире
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
украина
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_886f55dabeb8cc074c09520546ae9ee8.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.По словам собеседника агентства, в результате участия России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять "достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру"."Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров", — заключил Давыдов.
https://ria.ru/20220707/granitsa-1800829994.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_171:379:2396:2048_1920x0_80_0_0_1fcbe1b9905bbb7ce63eb61f88de9335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), украина, евросоюз, россия
03:18 07.07.2022 (обновлено: 10:34 07.07.2022)
ЕС и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Замглавы ФТС Давыдов сообщил о попытке ЕС и Украины приостановить участие России во ВТамО