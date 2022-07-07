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Туристический поток в МО заметно вырос - РИА Новости, 07.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220707/turisty-1800979524.html
Туристический поток в МО заметно вырос
Туристический поток в МО заметно вырос - РИА Новости, 07.07.2022
Туристический поток в МО заметно вырос
Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:10
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360"."С мая в гостиницах и отелях большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85%", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.Также туристы часто бронируют коттеджи. Среди городов региона наиболее популярна Коломна, также отдыхать ездят в Зарайск, Сергиев Посад, Клин и Одинцово – там туристы любят посещать парк "Патриот".Предполагается, что за лето Московская область примет около восьми миллионов туристов.
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московская область (подмосковье), новости - туризм
16:10 07.07.2022 (обновлено: 17:18 07.07.2022)
 

Туристический поток в МО заметно вырос

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди на территории культурно-исторического комплекса "Коломенский кремль" в Коломне
Люди на территории культурно-исторического комплекса Коломенский кремль в Коломне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360".
"С мая в гостиницах и отелях большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85%", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Также туристы часто бронируют коттеджи. Среди городов региона наиболее популярна Коломна, также отдыхать ездят в Зарайск, Сергиев Посад, Клин и Одинцово – там туристы любят посещать парк "Патриот".
Предполагается, что за лето Московская область примет около восьми миллионов туристов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Новости - Туризм
 
 
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