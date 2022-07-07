https://ria.ru/20220707/turisty-1800979524.html

Туристический поток в МО заметно вырос

Туристический поток в МО заметно вырос - РИА Новости, 07.07.2022

Туристический поток в МО заметно вырос

Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:10

2022-07-07T16:10

2022-07-07T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

новости - туризм

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360"."С мая в гостиницах и отелях большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85%", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.Также туристы часто бронируют коттеджи. Среди городов региона наиболее популярна Коломна, также отдыхать ездят в Зарайск, Сергиев Посад, Клин и Одинцово – там туристы любят посещать парк "Патриот".Предполагается, что за лето Московская область примет около восьми миллионов туристов.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), новости - туризм