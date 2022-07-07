https://ria.ru/20220707/turisty-1800979524.html
Туристический поток в МО заметно вырос
Туристический поток в МО заметно вырос - РИА Новости, 07.07.2022
Туристический поток в МО заметно вырос
Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:10
2022-07-07T16:10
2022-07-07T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800978602_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_199b260039091023712609a1cd1798f9.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360"."С мая в гостиницах и отелях большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85%", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.Также туристы часто бронируют коттеджи. Среди городов региона наиболее популярна Коломна, также отдыхать ездят в Зарайск, Сергиев Посад, Клин и Одинцово – там туристы любят посещать парк "Патриот".Предполагается, что за лето Московская область примет около восьми миллионов туристов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800978602_303:0:2000:1273_1920x0_80_0_0_673fb842911e6329f14670b07ff35164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), новости - туризм
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Популярность Московской области среди путешественников растет. С начала 2022 года регион посетили более 10 миллионов туристов. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"С мая в гостиницах и отелях большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85%", – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Также туристы часто бронируют коттеджи. Среди городов региона наиболее популярна Коломна, также отдыхать ездят в Зарайск, Сергиев Посад, Клин и Одинцово – там туристы любят посещать парк "Патриот".
Предполагается, что за лето Московская область примет около восьми миллионов туристов.