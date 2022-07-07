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Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин
Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин
Транспортная доступность для Калининградской области чрезвычайно важна, в том числе развитие автобусного движения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:32
2022-07-07T16:32
калининградская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Транспортная доступность для Калининградской области чрезвычайно важна, в том числе развитие автобусного движения, заявил президент РФ Владимир Путин."Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".Президент отметил, что важно, в том числе автобусное движение с точки зрения привлекательности для туристов."Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области, в том числе и автобусного движения. Имею в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области", - добавил он.
https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800980742.html
https://ria.ru/20220707/tranzit-1800942548.html
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калининградская область, владимир путин, общество
16:32 07.07.2022
 
Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин

Президент Путин: транспортная доступность для Калининградской области чрезвычайно важна

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Транспортная доступность для Калининградской области чрезвычайно важна, в том числе развитие автобусного движения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
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Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы
Президент отметил, что важно, в том числе автобусное движение с точки зрения привлекательности для туристов.
"Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области, в том числе и автобусного движения. Имею в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области", - добавил он.
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Калининградская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
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