https://ria.ru/20220707/transport-1800989075.html

Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин

Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Для Калининградской области важна транспортная доступность, заявил Путин

Транспортная доступность для Калининградской области чрезвычайно важна, в том числе развитие автобусного движения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:32

2022-07-07T16:32

2022-07-07T16:32

калининградская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Транспортная доступность для Калининградской области чрезвычайно важна, в том числе развитие автобусного движения, заявил президент РФ Владимир Путин."Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".Президент отметил, что важно, в том числе автобусное движение с точки зрения привлекательности для туристов."Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области, в том числе и автобусного движения. Имею в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области", - добавил он.

https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800980742.html

https://ria.ru/20220707/tranzit-1800942548.html

калининградская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калининградская область, владимир путин, общество