https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800831355.html

"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма

"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма - РИА Новости, 07.07.2022

"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма

ФСБ завела уголовное дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма, фигуранты готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России, РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:58

2022-07-07T03:58

2022-07-07T04:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

мелитополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

республика крым

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ФСБ завела уголовное дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма, фигуранты готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России, сообщает газета "Коммерсант".По данным издания, среди участников группировки оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев.Отмечается, что в апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами.Кроме того, у них изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла", три ручных гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более сотни ручных гранат и несколько десятков противопехотных и противотанковых, в том числе и магнитных, мин.Там же уточняется, что задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Как минимум один из них, Андрей Голубев, служивший ранее в пограничных войсках Украины, а затем ставший известным в Мелитополе спортсменом, обжаловал меру пресечения в Верховном суде Крыма. Кунгфуист утверждал, что не собирается скрываться и препятствовать расследованию, неофициально работает, проживает вместе с супругой и ребенком, а также страдает от тяжелого заболевания тазобедренных суставов.Суд отказал ему в освобождении из-под стражи, обосновав тем, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России, также у него нет регистрации и места жительства в Крыму.По информации издания, силовики пока не установили до конца всех подозреваемых по этому делу.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777643885.html

https://ria.ru/20220630/kiev-1799424520.html

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