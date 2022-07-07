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"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма - РИА Новости, 07.07.2022
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"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма
"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма - РИА Новости, 07.07.2022
"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма
ФСБ завела уголовное дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма, фигуранты готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России, РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:58
2022-07-07T04:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
мелитополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
республика крым
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ФСБ завела уголовное дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма, фигуранты готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России, сообщает газета "Коммерсант".По данным издания, среди участников группировки оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев.Отмечается, что в апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами.Кроме того, у них изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла", три ручных гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более сотни ручных гранат и несколько десятков противопехотных и противотанковых, в том числе и магнитных, мин.Там же уточняется, что задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Как минимум один из них, Андрей Голубев, служивший ранее в пограничных войсках Украины, а затем ставший известным в Мелитополе спортсменом, обжаловал меру пресечения в Верховном суде Крыма. Кунгфуист утверждал, что не собирается скрываться и препятствовать расследованию, неофициально работает, проживает вместе с супругой и ребенком, а также страдает от тяжелого заболевания тазобедренных суставов.Суд отказал ему в освобождении из-под стражи, обосновав тем, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России, также у него нет регистрации и места жительства в Крыму.По информации издания, силовики пока не установили до конца всех подозреваемых по этому делу.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777643885.html
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происшествия, россия, украина, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, республика крым
03:58 07.07.2022 (обновлено: 04:32 07.07.2022)
 
"Ъ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма

"Ъ": ФСБ завела дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ФСБ завела уголовное дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма, фигуранты готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России, сообщает газета "Коммерсант".

"ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в российской практике статье Уголовного кодекса — о подготовке акта международного терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России", — сообщает газета.

По данным издания, среди участников группировки оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев.
Отмечается, что в апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами.
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"Задержанных передали сотрудникам УФСБ по Крыму и Севастополю, которые возбудили в отношении них уголовное дело. <...> По версии следствия, фигуранты готовили именно акт международного терроризма, поскольку он был направлен против мирных граждан Украины и России "в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов" и "против интересов Российской Федерации"", — добавляется в сообщении.
Там же уточняется, что задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Как минимум один из них, Андрей Голубев, служивший ранее в пограничных войсках Украины, а затем ставший известным в Мелитополе спортсменом, обжаловал меру пресечения в Верховном суде Крыма. Кунгфуист утверждал, что не собирается скрываться и препятствовать расследованию, неофициально работает, проживает вместе с супругой и ребенком, а также страдает от тяжелого заболевания тазобедренных суставов.
Суд отказал ему в освобождении из-под стражи, обосновав тем, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России, также у него нет регистрации и места жительства в Крыму.
По информации издания, силовики пока не установили до конца всех подозреваемых по этому делу.
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