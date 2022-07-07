https://ria.ru/20220707/teatr-1800884016.html
В Большом театре пройдет премьера трех одноактных балетов
В Большом театре пройдет премьера трех одноактных балетов - РИА Новости, 07.07.2022
В Большом театре пройдет премьера трех одноактных балетов
Мировая премьера трех одноактных балетов "Танцемания", "Made in Bolshoi" ("Сделано в Большом") и "Времена года" пройдет в один вечер в Большом театре в Москве 7 РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:54
2022-07-07T12:54
2022-07-07T12:54
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александр глазунов
владислав лантратов
екатеринбург
большой театр
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мировая премьера трех одноактных балетов "Танцемания", "Made in Bolshoi" ("Сделано в Большом") и "Времена года" пройдет в один вечер в Большом театре в Москве 7 июля, сообщает пресс-служба. Это новые работы современных отечественных хореографов на музыку русских композиторов. Проект "Танцемания" подготовил руководитель балетной труппы в Екатеринбурге и многократный лауреат премии "Золотая Маска" Вячеслав Самодуров, музыку создал специально для балета петербургский композитор Юрий Красавин."Для меня танец — это всегда мощный коллективный выброс энергии, способ разрядки напряжения. На полчаса все оказываются подвержены массовой "танцемании", — рассказал Самодуров в ходе пресс-подхода на генеральной репетиции.Он также отметил, что музыка Красавина "высоковольтна, иногда агрессивна и с большим юмором"."Made in Bolshoi" ("Сделано в Большом") — постановка руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета и экс-артиста Мариинки Антона Пимонова. В 2018 году он дебютировал на сцене Большого театра с проектом "Обучение ради смеха". Музыку для его нового проекта создал петербургский композитор Анатолий Королев, произведение называется "Фигура речи".Третий балет — хореографическое произведение премьера Большого театра Артемия Белякова на музыку Александра Глазунова "Времена года". Специально для этого проекта первая солистка Большого Дарья Хохлова сочинила новое либретто.Во всех трех балетах задействованы ведущие артисты Большого театра — Анастасия Сташкевич, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко, Мария Виноградова.
https://ria.ru/20220609/teatr-1794212808.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, вячеслав самодуров, александр глазунов, владислав лантратов, екатеринбург, большой театр, пермский театр оперы и балета, мариинский театр, театр, балет
В Большом театре пройдет премьера трех одноактных балетов
Премьера трех одноактных балетов состоится на Новой сцене Большого театра 7 июля
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мировая премьера трех одноактных балетов "Танцемания", "Made in Bolshoi" ("Сделано в Большом") и "Времена года" пройдет в один вечер в Большом театре в Москве 7 июля, сообщает пресс-служба.
Это новые работы современных отечественных хореографов на музыку русских композиторов.
Проект "Танцемания" подготовил руководитель балетной труппы в Екатеринбурге и многократный лауреат премии "Золотая Маска" Вячеслав Самодуров, музыку создал специально для балета петербургский композитор Юрий Красавин.
"Для меня танец — это всегда мощный коллективный выброс энергии, способ разрядки напряжения. На полчаса все оказываются подвержены массовой "танцемании", — рассказал Самодуров в ходе пресс-подхода на генеральной репетиции.
Он также отметил, что музыка Красавина "высоковольтна, иногда агрессивна и с большим юмором".
"Made in Bolshoi" ("Сделано в Большом") — постановка руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета и экс-артиста Мариинки Антона Пимонова. В 2018 году он дебютировал на сцене Большого театра с проектом "Обучение ради смеха". Музыку для его нового проекта создал петербургский композитор Анатолий Королев, произведение называется "Фигура речи".
"Этот балет — попытка дать портрет прекрасной московской труппы, групповой снимок на длинной выдержке. Бытового сюжета в балете нет, и он здесь неуместен", — рассказал Пименов на генеральной репетиции.
Третий балет — хореографическое произведение премьера Большого театра Артемия Белякова на музыку Александра Глазунова "Времена года". Специально для этого проекта первая солистка Большого Дарья Хохлова сочинила новое либретто.
"Я давно "горел" музыкой Глазунова, но работать с его произведением решился впервые. Я не хотел придумывать искусственное нарративное сопровождение к "Временам года". Философия моей хореографии и оформления спектакля художником Анной Костриковой рождаются исходя из работы с музыкальным подтекстом", — признается Беляков.
Во всех трех балетах задействованы ведущие артисты Большого театра — Анастасия Сташкевич, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко, Мария Виноградова.