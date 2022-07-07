https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1800868694.html

В Югре дан старт строительству второго моста через Обь

В Югре дан старт строительству второго моста через Обь - РИА Новости, 07.07.2022

В Югре дан старт строительству второго моста через Обь

Строительство второго мостового перехода через реку Обь длиной более 1,7 километра началось в районе Сургута, сообщает департамент общественных и внешних связей РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:24

2022-07-07T11:24

2022-07-07T11:24

ханты-мансийский автономный округ

экономика

владимир якушев

наталья комарова

сургут

обь

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Строительство второго мостового перехода через реку Обь длиной более 1,7 километра началось в районе Сургута, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Новый мост, окончание строительства которого запланировано на 2026 год, возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров "Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард" и "Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск", которые являются важными звеньями направлений Арктика—Азия и Северного широтного коридора.Загруженность единственного действующего моста через Обь в этом районе, обеспечивающего автотранспортное сообщение Югры с другими территориями России, превышает нормативные расчёты более, чем в три раза (14 тысяч автомобилей в сутки при норме 5 тысяч)."Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами. Уверен, что обязательства, которые взяли на себя сегодня правительство Югры и генеральный подрядчик “Мостострой-11”, им по силам. Компания имеет большой опыт строительства, в том числе объектов сочинской Олимпиады в горной местности, а руководство региона реализовало не один крупномасштабный проект", - приводятся в сообщении слова полпреда президента РФ в УРФО Владимира Якушева на церемонии старта строительства.По словам Якушева, строительство такого масштабного инфраструктурного объекта — мощный рывок по привлечению инвестиций и увеличению занятости: на пике строительства здесь будет работать до 10 тысяч человек.Расчётная пропускная способность нового моста — до 13 тысяч автомобилей в сутки. Общая стоимость объекта составит 62,5 миллиарда рублей, финансирование поступит из окружного и федерального бюджетов.В целом инфраструктурный проект предусматривает строительство 4-полосной автомобильной дороги протяженностью более 45 километров, в состав которой входит мост через Обь длиной 1,758 километра, ещё четыре моста и три путепровода, транспортные развязки на пересечении с автодорогой "Нефтеюганск — Сургут" и Восточной объездной дорогой Сургута. Также будет выполнено устройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, проведение инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов. Строителям предстоит уложить более 55 тысяч кубометров монолитного бетона и смонтировать 25 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

https://ria.ru/20220615/predpriyatiya-1795607219.html

https://ria.ru/20220610/yugra-1794629434.html

сургут

обь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, владимир якушев, наталья комарова, сургут, обь