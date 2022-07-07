Рейтинг@Mail.ru
В Югре дан старт строительству второго моста через Обь - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1800868694.html
В Югре дан старт строительству второго моста через Обь
В Югре дан старт строительству второго моста через Обь - РИА Новости, 07.07.2022
В Югре дан старт строительству второго моста через Обь
Строительство второго мостового перехода через реку Обь длиной более 1,7 километра началось в районе Сургута, сообщает департамент общественных и внешних связей РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:24
2022-07-07T11:24
ханты-мансийский автономный округ
экономика
владимир якушев
наталья комарова
сургут
обь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800873008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14498714e001817c764840c60878fb6f.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Строительство второго мостового перехода через реку Обь длиной более 1,7 километра началось в районе Сургута, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Новый мост, окончание строительства которого запланировано на 2026 год, возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров "Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард" и "Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск", которые являются важными звеньями направлений Арктика—Азия и Северного широтного коридора.Загруженность единственного действующего моста через Обь в этом районе, обеспечивающего автотранспортное сообщение Югры с другими территориями России, превышает нормативные расчёты более, чем в три раза (14 тысяч автомобилей в сутки при норме 5 тысяч)."Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами. Уверен, что обязательства, которые взяли на себя сегодня правительство Югры и генеральный подрядчик “Мостострой-11”, им по силам. Компания имеет большой опыт строительства, в том числе объектов сочинской Олимпиады в горной местности, а руководство региона реализовало не один крупномасштабный проект", - приводятся в сообщении слова полпреда президента РФ в УРФО Владимира Якушева на церемонии старта строительства.По словам Якушева, строительство такого масштабного инфраструктурного объекта — мощный рывок по привлечению инвестиций и увеличению занятости: на пике строительства здесь будет работать до 10 тысяч человек.Расчётная пропускная способность нового моста — до 13 тысяч автомобилей в сутки. Общая стоимость объекта составит 62,5 миллиарда рублей, финансирование поступит из окружного и федерального бюджетов.В целом инфраструктурный проект предусматривает строительство 4-полосной автомобильной дороги протяженностью более 45 километров, в состав которой входит мост через Обь длиной 1,758 километра, ещё четыре моста и три путепровода, транспортные развязки на пересечении с автодорогой "Нефтеюганск — Сургут" и Восточной объездной дорогой Сургута. Также будет выполнено устройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, проведение инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов. Строителям предстоит уложить более 55 тысяч кубометров монолитного бетона и смонтировать 25 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.
https://ria.ru/20220615/predpriyatiya-1795607219.html
https://ria.ru/20220610/yugra-1794629434.html
сургут
обь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800873008_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4041debd3d65b4816f3a23b626413de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир якушев, наталья комарова, сургут, обь
11:24 07.07.2022
 

В Югре дан старт строительству второго моста через Обь

© Фото : депдорхоз и транспорта ЮгрыПроектное решение моста через реку Обь в Сургуте
Проектное решение моста через реку Обь в Сургуте - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : депдорхоз и транспорта Югры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Строительство второго мостового перехода через реку Обь длиной более 1,7 километра началось в районе Сургута, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Новый мост, окончание строительства которого запланировано на 2026 год, возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров "Тюмень — ТобольскСургутНовый УренгойНадым — Салехард" и "Пермь — ИвдельХанты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск", которые являются важными звеньями направлений Арктика—Азия и Северного широтного коридора.
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка Самаровский чугас. - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 21:45Ханты-Мансийский Автономный Округ
Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий
Загруженность единственного действующего моста через Обь в этом районе, обеспечивающего автотранспортное сообщение Югры с другими территориями России, превышает нормативные расчёты более, чем в три раза (14 тысяч автомобилей в сутки при норме 5 тысяч).
"Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами. Уверен, что обязательства, которые взяли на себя сегодня правительство Югры и генеральный подрядчик “Мостострой-11”, им по силам. Компания имеет большой опыт строительства, в том числе объектов сочинской Олимпиады в горной местности, а руководство региона реализовало не один крупномасштабный проект", - приводятся в сообщении слова полпреда президента РФ в УРФО Владимира Якушева на церемонии старта строительства.
По словам Якушева, строительство такого масштабного инфраструктурного объекта — мощный рывок по привлечению инвестиций и увеличению занятости: на пике строительства здесь будет работать до 10 тысяч человек.
© Фото : депдорхоз и транспорта ЮгрыПроектное решение моста через реку Обь в Сургуте
Проектное решение моста через реку Обь в Сургуте - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : депдорхоз и транспорта Югры
Проектное решение моста через реку Обь в Сургуте
Расчётная пропускная способность нового моста — до 13 тысяч автомобилей в сутки. Общая стоимость объекта составит 62,5 миллиарда рублей, финансирование поступит из окружного и федерального бюджетов.
"Ключевой момент — это принятие 20 июня правительством Российской Федерации решения об участии в реализации значимого для страны инфраструктурного проекта, что позволило начать строительство моста в опережающие сроки, минимизировать инфляционное удорожание. Мы продолжим работу с правительством по обеспечению опережающего финансирования проекта", — отметила на церемонии губернатор Югры Наталья Комарова.
В целом инфраструктурный проект предусматривает строительство 4-полосной автомобильной дороги протяженностью более 45 километров, в состав которой входит мост через Обь длиной 1,758 километра, ещё четыре моста и три путепровода, транспортные развязки на пересечении с автодорогой "Нефтеюганск — Сургут" и Восточной объездной дорогой Сургута. Также будет выполнено устройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, проведение инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов. Строителям предстоит уложить более 55 тысяч кубометров монолитного бетона и смонтировать 25 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 17:33Ханты-Мансийский Автономный Округ
Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаВладимир ЯкушевНаталья КомароваСургутОбь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала