Рейтинг@Mail.ru
Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20220707/stavropole-1800877098.html
Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья
Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья - РИА Новости, 07.07.2022
Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья
За первое полугодие в Ставропольском крае введены в строй более 850 тысяч квадратных метров жилья, тем самым плановый показатель реализован почти на 70%,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:32
2022-07-07T11:32
ставропольский край
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751345543_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_f0965acae25c046f5a8c1a73c4d89b1e.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. За первое полугодие в Ставропольском крае введены в строй более 850 тысяч квадратных метров жилья, тем самым плановый показатель реализован почти на 70%, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры."Объекты индивидуального жилищного строительства остаются в лидерах. В текущем году построены 629 тысяч квадратных метров ИЖС, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Многоквартирных жилых домов возведено на 14% больше прошлого года – 222 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко, строительной отрасли Ставрополья удается справляться с любыми трудностями."Застройщики продолжают строить жилье для граждан в высоких темпах. В этом году наш регион должен ввести в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров, большая часть плана уже выполнена. Прогнозируем, что в 2022 году край значительно превысит установленный показатель по вводу жилья", - сказал Савченко.План по вводу жилья в регионе реализуется, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры".Ежегодно целевой показатель по объемам ввода жилья для субъектов устанавливает Минстрой России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751345543_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_abe5f5c799fab08537a28e947c038458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), строительство
11:32 07.07.2022
 

Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Рабочий на стройке
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. За первое полугодие в Ставропольском крае введены в строй более 850 тысяч квадратных метров жилья, тем самым плановый показатель реализован почти на 70%, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.
"Объекты индивидуального жилищного строительства остаются в лидерах. В текущем году построены 629 тысяч квадратных метров ИЖС, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Многоквартирных жилых домов возведено на 14% больше прошлого года – 222 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Сварщик на строительном объекте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:47Ставропольский край
На Ставрополье построят новую поликлинику
По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко, строительной отрасли Ставрополья удается справляться с любыми трудностями.
"Застройщики продолжают строить жилье для граждан в высоких темпах. В этом году наш регион должен ввести в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров, большая часть плана уже выполнена. Прогнозируем, что в 2022 году край значительно превысит установленный показатель по вводу жилья", - сказал Савченко.
План по вводу жилья в регионе реализуется, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры".Ежегодно целевой показатель по объемам ввода жилья для субъектов устанавливает Минстрой России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
 
Ставропольский крайЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Строительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала