https://ria.ru/20220707/stavropole-1800877098.html

Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья

Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья - РИА Новости, 07.07.2022

Ставрополье за полгода выполнило на 70 процентов план по вводу жилья

За первое полугодие в Ставропольском крае введены в строй более 850 тысяч квадратных метров жилья, тем самым плановый показатель реализован почти на 70%,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:32

2022-07-07T11:32

2022-07-07T11:32

ставропольский край

жилье

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

строительство

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СТАВРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. За первое полугодие в Ставропольском крае введены в строй более 850 тысяч квадратных метров жилья, тем самым плановый показатель реализован почти на 70%, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры."Объекты индивидуального жилищного строительства остаются в лидерах. В текущем году построены 629 тысяч квадратных метров ИЖС, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Многоквартирных жилых домов возведено на 14% больше прошлого года – 222 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко, строительной отрасли Ставрополья удается справляться с любыми трудностями."Застройщики продолжают строить жилье для граждан в высоких темпах. В этом году наш регион должен ввести в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров, большая часть плана уже выполнена. Прогнозируем, что в 2022 году край значительно превысит установленный показатель по вводу жилья", - сказал Савченко.План по вводу жилья в регионе реализуется, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры".Ежегодно целевой показатель по объемам ввода жилья для субъектов устанавливает Минстрой России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), строительство