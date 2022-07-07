22:32 07.07.2022 (обновлено: 22:43 07.07.2022)
В США пятерых человек обвинили в участии в международной схеме репрессий
В США пятерых человек обвинили в участии в международной схеме репрессий в интересах Китая
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Прокуратура восточного округа Нью-Йорка в США обвинила пятерых человек в связи с предполагаемыми незаконными схемами в интересах властей Китая, включая участие в международной деятельности по преследованию и репрессиям американских граждан, уничтожение улик и распространение конфиденциальной информации, говорится в опубликованном заявлении организации.
"Вчера большое жюри вернулось с вердиктом о решении передать в федеральный суд Бруклина обвинения против пяти человек в связи с рядом преступлений, относящихся к транснациональной репрессивной схеме, управляемой от имени правительства КНР", - говорится в заявлении.
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В частности, они якобы планировали разрушить объекты искусства в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, содержащие критику властей Китая, а также установили оборудование для слежки за создавшим их художником. Двое обвиняемых, как сообщается, были арестованы в марте, а третий остается на свободе.
Ещё двое обвиняемых оказались действующим и бывшим сотрудниками министерства внутренней безопасности США. Они обвиняются в том, что препятствовали правосудию, давали ложные показания агентам ФБР, уничтожали улики и распространяли конфиденциальную информацию из закрытой базы о китайских диссидентах. Оба обвиняемых были арестованы в июне.
В случае признания обвиняемых виновными, им грозят различные тюремные сроки вплоть до 30 лет лишения свободы.