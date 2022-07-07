https://ria.ru/20220707/ssha-1801087557.html

В США пятерых человек обвинили в участии в международной схеме репрессий

В США пятерых человек обвинили в участии в международной схеме репрессий - РИА Новости, 07.07.2022

В США пятерых человек обвинили в участии в международной схеме репрессий

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка в США обвинила пятерых человек в связи с предполагаемыми незаконными схемами в интересах властей Китая, включая участие... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:32

2022-07-07T22:32

2022-07-07T22:43

в мире

сша

китай

бруклин

министерство внутренней безопасности сша

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Прокуратура восточного округа Нью-Йорка в США обвинила пятерых человек в связи с предполагаемыми незаконными схемами в интересах властей Китая, включая участие в международной деятельности по преследованию и репрессиям американских граждан, уничтожение улик и распространение конфиденциальной информации, говорится в опубликованном заявлении организации."Вчера большое жюри вернулось с вердиктом о решении передать в федеральный суд Бруклина обвинения против пяти человек в связи с рядом преступлений, относящихся к транснациональной репрессивной схеме, управляемой от имени правительства КНР", - говорится в заявлении.Трое человек обвиняются в предполагаемой схеме по преследованию граждан США за их политические взгляды и действия, не поддерживаемые китайскими властями, включая продвижение демократии в КНР.В частности, они якобы планировали разрушить объекты искусства в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, содержащие критику властей Китая, а также установили оборудование для слежки за создавшим их художником. Двое обвиняемых, как сообщается, были арестованы в марте, а третий остается на свободе.Ещё двое обвиняемых оказались действующим и бывшим сотрудниками министерства внутренней безопасности США. Они обвиняются в том, что препятствовали правосудию, давали ложные показания агентам ФБР, уничтожали улики и распространяли конфиденциальную информацию из закрытой базы о китайских диссидентах. Оба обвиняемых были арестованы в июне.В случае признания обвиняемых виновными, им грозят различные тюремные сроки вплоть до 30 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200817/1575915355.html

https://ria.ru/20220622/ssha-1797401559.html

сша

китай

бруклин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, бруклин, министерство внутренней безопасности сша, федеральное бюро расследований сша